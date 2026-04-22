Kuba Wojewódzki traci pozycję w TVN. Cennik reklam ujawnia gorzką prawdę

Spadek popularności Kuby Wojewódzkiego w TVN

Kuba Wojewódzki zbudował pozycję jednej z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w polskich mediach. Początkowo jego autorski format debiutował na antenie Polsatu, skąd ostatecznie przeniósł się do stacji z niebiesko-żółtym logo. To właśnie tam wyrobił sobie renomę czołowej produkcji, a znane osobistości z chęcią gościły na słynnej kanapie. Ogromny sukces komercyjny zaowocował angażem dziennikarza do ról jurora w popularnych programach takich jak "Mam Talent!", "X-Factor" oraz "Mali Giganci". Obecnie jednak zainteresowanie formatem legendarnego showmana zaczyna wyraźnie słabnąć, co widać w oficjalnym zestawieniu kosztów promocji telewizyjnej. Koszty kampanii rosną proporcjonalnie do wyników oglądalności, natomiast w przypadku tego konkretnego talk-show zanotowano wyraźny zjazd. W kwietniu emisja półminutowego materiału promocyjnego kosztowała 21 200 złotych, podczas gdy w maju kwota ta spadła już do 19 400 złotych.

Magda Gessler i "Kuchenne rewolucje" wyprzedzają show Kuby Wojewódzkiego

Najnowsze zestawienie kosztów czasu antenowego na maj 2026 roku pokazuje, że autorski talk-show spadł za cztery inne telewizyjne hity. Liderem opłacalności pozostają "Kuchenne rewolucje", gdzie za trzydzieści sekund czasu podczas emisji kulinarnego show Magdy Gessler stacja żąda 42 100 złotych. Drugie miejsce zajmuje format "The Traitors. Zdrajcy" z kwotą rzędu 38 000 złotych za półminutowy blok. Trzecią pozycję w tym rankingu osiągnął teleturniej "The Floor", którego czas wyceniono na 34 300 złotych. Znany showman musiał uznać wyższość również nieco bardziej kontrowersyjnej produkcji zatytułowanej "Królowa przetrwania", w której spot reklamowy to koszt 27 800 złotych. Każdy z wymienionych wyżej tytułów odnotował ostatnio podwyżkę cen w przedziale od dwóch do czterech tysięcy złotych. Choć całkowite usunięcie prezentera z planów emisyjnych wydaje się obecnie bardzo odległym scenariuszem, liczby brutalnie weryfikują jego dawny szczyt popularności.