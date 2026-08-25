Krajalnia tytoniu w powiecie nowotomyskim. Funkcjonariusze przejęli ponad 7 ton towaru

Akcja służb w powiecie nowotomyskim

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą postępowanie dotyczące zorganizowanych grup przestępczych, które zajmują się nielegalną produkcją i wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych. W ramach tych działań mundurowi z CBŚP, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej z Zakopanego oraz Nowego Sącza, przeszukali posesję położoną w powiecie nowotomyskim. W jednej z hal poprodukcyjnych odkryli nielegalną krajalnię tytoniu, w której znajdowały się znaczne ilości towaru bez wymaganych znaków akcyzy. Służby zabezpieczyły tam ponad 6,5 tony suszu tytoniowego oraz ponad 0,5 tony tytoniu przeznaczonego do palenia. Z wyliczeń wynika, że gdyby zabezpieczone wyroby trafiły do sprzedaży, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków VAT i akcyzowego mogłyby wynieść blisko 9 000 000 zł.

Zabezpieczona linia produkcyjna i zarzuty dla zatrzymanych

Na terenie kontrolowanej posesji funkcjonariusze zatrzymali dwóch obywateli Polski w wieku 33 i 38 lat. Mundurowi przejęli kompletną linię służącą do nielegalnej produkcji, w tym maszynę do cięcia tytoniu o wartości około 50 000 zł, wagę, nagrzewnice, wentylatory oraz suszarnię bębnową. Do szczegółowej ekspertyzy trafił również sprzęt elektroniczny, który ma pomóc śledczym w ustaleniu dokładnego zakresu prowadzonej działalności oraz roli osób biorących udział w tym procederze. Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu, gdzie przedstawiono im zarzuty na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zdecydował o zastosowaniu wobec obu podejrzanych tymczasowego aresztowania.

Źródło: Policja.pl