Interwencja na torach w Piotrkowie Trybunalskim. Policjanci ściągnęli 20-latka przed pociągiem

Zgłoszenie o osobie na torowisku w Piotrkowie Trybunalskim

Do dyżurnego piotrkowskiej komendy 24 sierpnia 2026 roku około godziny 14:00 wpłynęła informacja, z której wynikało, że młody człowiek siedzi na torach kolejowych. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego, aby sprawdzili to zgłoszenie. Po przybyciu we wskazany rejon mundurowi zauważyli mężczyznę, który leżał pomiędzy torami z głową umieszczoną na szynie. Sytuacja wymagała od policjantów natychmiastowego działania ze względu na zbliżający się skład kolejowy.

Policjanci ściągnęli 20-latka przed nadjeżdżającym składem

W trakcie prowadzonych działań funkcjonariusze usłyszeli dźwięk nadjeżdżającego pociągu, którego maszynista nadawał sygnał ostrzegawczy. Policjanci sprawnie ściągnęli 20-letniego mieszkańca powiatu piotrkowskiego w bezpieczne miejsce, zapobiegając niebezpiecznemu zdarzeniu. Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu, a kontakt z nim był utrudniony z powodu zaburzeń koordynacji ruchowej. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, a dzięki szybkiej reakcji mundurowych mężczyzna cały i zdrowy został ostatecznie przekazany pod opiekę rodziny.

Źródło: Policja.pl