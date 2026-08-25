Jovi powalczy o Bursztynowego Słowika. Jowita Łasecka zaczynała już jako nastolatka

Jovi naprawdę nazywa się Jowita Łasecka. Jest wokalistką, autorką tekstów i songwriterką. Jak podaje Dzień Dobry TVN, ze sceną związana jest od 14. roku życia. Zaczynała od udziału w programach muzycznych, później współpracowała z innymi polskimi wykonawcami i pisała dla nich utwory. Dopiero z czasem zdecydowała, że chce mocniej postawić na własną twórczość.

Jovi długo pracowała dla innych. Teraz stawia na siebie

Choć przed Top of the Top Sopot Festival 2026 Jovi może być przedstawiana jako jedno z nowych nazwisk w konkursowej stawce, za jej debiutem pod własnym szyldem stoi już sporo muzycznego doświadczenia. Przez lata poznawała branżę również od strony twórczej, pracując nad materiałem dla innych wykonawców. Teraz skupia się na autorskich piosenkach i budowaniu własnego wizerunku. Jej muzyka oscyluje wokół nowoczesnego, alternatywnego popu. Ważną rolę odgrywają w niej osobiste teksty dotyczące relacji, samoakceptacji, zmian i trudnych emocji. Artystka współpracuje z producentem Archiem Shevskym, a swoją muzykę rozwija pod skrzydłami Kayax.

"WARSZAWA" była początkiem nowego rozdziału

W 2026 roku Jovi wydała singiel "WARSZAWA", który zapowiada jej pierwszy album. Piosenka jest bardzo osobista – opowiada o wchodzeniu w dorosłość, szukaniu swojego miejsca i życiu w stolicy. To właśnie tym utworem zaczęła szerzej przedstawiać się publiczności już nie jako osoba działająca za kulisami, ale samodzielna wokalistka. Niedługo później pojawił się kolejny singiel – "Size Plus". Utwór miał premierę 12 czerwca 2026 roku i właśnie z nim artystka pojedzie do Sopotu.

"Size Plus" ma mocno osobisty przekaz

W "Size Plus" Jovi bierze na warsztat temat wyglądu, porównywania się z innymi i presji, jaką potrafią wywierać media społecznościowe. Zamiast jednak budować swoją piosenkę wyłącznie wokół kompleksów, opowiada również o potrzebie samoakceptacji i próbie uwolnienia się od ciągłego oceniania siebie. Taki kierunek pasuje do tego, jak sama chce być przedstawiana jako artystka. W jej twórczości mają liczyć się przede wszystkim szczerość i emocje, a popowa forma jest sposobem na opowiadanie bardzo osobistych historii. Przed sopockim konkursem Jovi zaprezentowała "Size Plus" także na scenie "Dzień Dobry Wakacje".

Jovi zawalczy z dużo bardziej znanymi artystami

25 sierpnia Jovi stanie przed największą jak dotąd szansą na dotarcie do masowej publiczności. W konkursie o Bursztynowego Słowika zmierzy się m.in. z Kasią Sienkiewicz, Oceaną, Anią Karwan, Jeremim Sikorskim, Natalią Muiangą oraz duetem EMO i Sarsa. Na papierze nie należy do najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek. I właśnie dlatego jej występ może być jednym z ciekawszych momentów konkursu. Jovi nie wchodzi na scenę z bagażem wielkich przebojów, które publiczność zna od lat. Ma za to możliwość wykorzystania efektu zaskoczenia.

Jeśli "Size Plus" spodoba się widzom Opery Leśnej i publiczności przed telewizorami, Bursztynowy Słowik może sprawić, że o Jovi po sopockim wieczorze będzie już znacznie głośniej.