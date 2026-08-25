Magda Gessler w nowej roli? Tajemniczy komentarz ikony polskiej kuchni o popularnym programie

Magda Gessler kocha tańczyć! Wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"?

Magda Gessler to niezaprzeczalnie jedna z czołowych postaci polskiego show-biznesu. Charyzmatyczna restauratorka zyskała status ikony, wyróżniając się nie tylko smakiem, ale i ogromnym dystansem do siebie. Wielką popularność zagwarantowały jej "Kuchenne rewolucje", które doczekały się już imponującej liczby 32 sezonów. Swoją pasję kulinarną realizuje na wielu płaszczyznach – jest właścicielką znanych lokali gastronomicznych, wydaje książki i regularnie gości w mediach.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że ogromną pasją Magdy Gessler jest taniec. Z uwagi na jej ognisty temperament, szczególnie bliskie są jej rytmy latynoamerykańskie. Zapytana przez nas o ewentualny start w programie "Taniec z Gwiazdami", gospodyni "Kuchennych rewolucji" przyznała, że z przyjemnością spróbowałaby swoich sił na parkiecie, jednak kilkadziesiąt lat temu.

Bardzo chętnie, ale dwadzieścia lat temu - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

Magda Gessler dodała, że twórcy programu niejednokrotnie namawiali ją do udziału w tym tanecznym formacie. Zawsze jednak odmawiała.

Kocham tańczyć. Gdybym nie gotowała, nie malowała, to myślę, że bym tańczyła. Mam kota! - dodała.

Czy Magda Gessler zastąpi Ewę Kasprzyk w "Tańcu z Gwiazdami"?

W trakcie rozmowy gwiazda wyznała, że darzy sympatią jednego z tancerzy występujących w show – Michała Danilczuka. Stwierdziła nawet, że mogłaby go czegoś nauczyć w kwestii tańca.

Ubóstwiam Michała Danilczuka. Mam czasami wrażenie, że chciałabym go nauczyć tańczyć. To jest bardzo odważne co mówię, dlatego że on ma styl tańca angielskiego, a jednak jestem latino. Mniej nerwowo, bardziej miękko, ale jest to osobowość, która mnie kręci - przyznała z uśmiechem restauratorka.

Skoro występ na parkiecie wydaje się mało prawdopodobny, być może Magda Gessler sprawdziłaby się jako jurorka? Wiadomo już, że Ewa Kasprzyk nie pojawi się w jesiennej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Nazwisko jej następczyni pozostaje zagadką, a wielu widzów chętnie zobaczyłoby w tej roli właśnie znaną restauratorkę.

Jak do tych spekulacji odnosi się sama zainteresowana? Zapytana o tę kwestię przez naszą dziennikarkę, wzruszyła jedynie ramionami, odpowiadając krótko: "nic nie mówię".

Zobacz również: Agnieszka Perepeczko kulinarnie uniesiona u Magdy Gessler. Zaskakujące porównanie

19

Sonda Czy Magda Gessler nadaje się na jurorkę "Tańca z Gwiazdami"? TAK NIE