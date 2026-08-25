Narkotyki w Otwocku. 31-latek aresztowany za handel znaczną ilością środków odurzających

Policjanci z Otwocka zlikwidowali magazyn narkotyków

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku prowadzili działania operacyjne skierowane przeciwko osobom uczestniczącym w obrocie środkami odurzającymi. Mundurowi wpadli na trop 31-letniego mieszkańca, który według ich ustaleń mógł posiadać i wprowadzać do obrotu znaczne ilości substancji psychotropowych. Po ustaleniu tożsamości mężczyzny policjanci prowadzili jego skrupulatną obserwację, aby potwierdzić podejrzenia o przestępczej działalności. Gdy funkcjonariusze zyskali pewność co do swoich ustaleń, przystąpili do zatrzymania 31-latka i zlikwidowali magazyn nielegalnych substancji.

Przejęto mefedron, amfetaminę i 330 000 zł gotówki

W trakcie przeprowadzonych działań policjanci zabezpieczyli łącznie blisko 4 kg różnego rodzaju narkotyków, które dzięki tej interwencji nie trafią do sprzedaży. Wśród przejętych środków znalazło się 2585 g ziela konopi, 422 g mefedronu oraz 368 g amfetaminy. Funkcjonariusze odnaleźli także 197 g metamfetaminy, 255 g MDMA i 119 g haszyszu. Oprócz nielegalnych substancji na poczet przyszłych kar mundurowi zabezpieczyli gotówkę w kwocie niemal 330 000 zł. Wszystkie przejęte przedmioty oraz środki pieniężne zostały odpowiednio udokumentowane i stanowią dowód w sprawie.

Tymczasowy areszt dla 31-letniego mieszkańca

Zatrzymany 31-latek został przewieziony do policyjnej celi, a sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Otwocku. Śledczy przedstawili mężczyźnie zarzuty uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i skierowali do sądu wniosek o izolację podejrzanego. Sąd w pełni przychylił się do tej argumentacji i wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres 3 miesięcy. Jest to kolejna udana realizacja otwockich kryminalnych, która doprowadziła do wyeliminowania z rynku dużej partii niebezpiecznych środków. Sprawna współpraca policji i prokuratury pozwoliła na skuteczne pociągnięcie podejrzanego do odpowiedzialności.

Źródło: Policja.pl