Włamania do domów w Siewierzu i Wojkowicach Kościelnych. Policja zatrzymała pięć osób

Kradzieże w Siewierzu i Wojkowicach Kościelnych

Funkcjonariusze z komisariatu w Siewierzu wspólnie z policjantami z Będzina prowadzili działania operacyjne dotyczące włamań na terenie powiatu będzińskiego. Do jednego ze zdarzeń doszło pod koniec lipca 2026 roku w Siewierzu, gdzie po wyłamaniu zamka sprawcy ukradli ponad 20 000 zł oraz złotą biżuterię o wartości około 10 000 zł. Kolejne włamanie miało miejsce w pierwszym tygodniu sierpnia 2026 roku w miejscowości Wojkowice Kościelne. W tym przypadku po wyłamaniu drzwi wejściowych z wnętrza domu zniknęły pieniądze oraz biżuteria ze złota i srebra o łącznej wartości około 15 000 zł.

Zatrzymania na terenie powiatu gliwickiego

Policjanci ustalili miejsce pobytu osób podejrzewanych i przeprowadzili działania na terenie powiatu gliwickiego. W ręce mundurowych wpadło łącznie pięć osób, w tym 30-letnia kobieta oraz czterej mężczyźni w wieku od 21 do 39 lat. Zatrzymani są obywatelami różnych państw i początkowo twierdzili, że nie mają nic wspólnego z kradzieżami. Podczas przeszukań funkcjonariusze znaleźli jednak gotówkę, złotą biżuterię, a także sprzęt elektroniczny w postaci telefonów, tabletów i komputerów.

Zarzuty i dozór policji dla podejrzanych

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie zarzutów kradzieży z włamaniem dwóm osobom, które przyznały się do zarzucanych im czynów. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze, którymi są dozór policji oraz poręczenie majątkowe. Policjanci zabezpieczyli także narzędzia, które mogły być wykorzystywane podczas włamań. Wszystkie odzyskane przedmioty są obecnie weryfikowane przez śledczych, a sprawa ma charakter rozwojowy, co może oznaczać kolejne ustalenia lub zarzuty w przyszłości.

Źródło: Policja.pl