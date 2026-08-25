Dziecko zatrzaśnięte w aucie w Szczecinie. Policjantki pomogły otworzyć pojazd

Zgłoszenie o dziecku w zamkniętym samochodzie w Szczecinie

Do policjantek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie wpłynęło zgłoszenie od kobiety, której dziecko znalazło się w zamkniętym pojeździe. Mama nie mogła samodzielnie dostać się do wnętrza samochodu, ponieważ doszło do jego zatrzaśnięcia. 25 sierpnia 2026 roku kobieta niezwłocznie zadzwoniła pod numer alarmowy 112, aby wezwać wsparcie służb. Przez cały czas oczekiwania na przyjazd funkcjonariuszek matka pozostawała przy aucie, wiedząc, że w tej sytuacji liczy się czas.

Działania funkcjonariuszek na miejscu zdarzenia

Po przybyciu pod wskazany adres policjantki od razu przystąpiły do udzielania pomocy. Funkcjonariuszki pomogły kobiecie dostać się do środka pojazdu, co pozwoliło na sprawne uwolnienie dziecka. Interwencja była szczególnie ważna ze względu na panującą temperaturę oraz fakt, że samochód miał czarny kolor, przez co jego wnętrze szybko się nagrzewało. Na szczęście dzięki sprawnemu działaniu policjantek oraz reakcji matki dziecku nic się nie stało.

Zagrożenie wynikające z temperatury wewnątrz auta

Policja przypomina, że pozostawienie dziecka w zamkniętym pojeździe, nawet na krótki czas, może stanowić poważne zagrożenie dla jego zdrowia i życia. W ciepłe dni temperatura w kabinie pasażerskiej rośnie bardzo szybko, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku ciemnych nadwozi. Sytuacja ze Szczecina pokazuje, jak istotne jest właściwe reagowanie w obliczu zagrożenia. Jeśli istnieje ryzyko dla czyjegoś bezpieczeństwa, należy niezwłocznie kontaktować się z operatorem numeru alarmowego 112.

Źródło: Policja.pl