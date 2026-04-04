Michał Koterski na Wielkanoc wyjechał do Sopotu. Bawi się świetnie w towarzystwie syna!

Michał Koterski wyjechał na Wielkanoc do Sopotu

Celebrowanie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa to dla chrześcijan wyjątkowy moment w roku. Ten świąteczny czas sprzyja przede wszystkim rodzinnym spotkaniom, zacieśnianiu więzi i wspólnemu biesiadowaniu. Michał Koterski od dawna nie ukrywa swojego silnego przywiązania do wiary katolickiej. W minioną sobotę 46-letni aktor wyruszył ze swoimi bliskimi do kościoła, aby zgodnie z tradycją poświęcić wielkanocny koszyczek.

Zamiast siedzieć w czterech ścianach, gwiazdor zorganizował rodzinie wyjazd nad polskie morze. Aktor zameldował się w Sopocie wspólnie z synem oraz swoją matką i ojczymem. Z samego rana cała grupa udała się do jednej z nadmorskich parafii. Z powodu ogromnych tłumów wiernych, musieli uzbroić się w cierpliwość przed wejściem do budynku. Po dopełnieniu religijnego obrzędu zrobili sobie pamiątkową fotografię, która błyskawicznie trafiła na instagramowy profil artysty jako dodatek do oficjalnych życzeń.

Sonda Lubisz Miśka Koterskiego? TAK NIE

Tajemnicza brunetka u boku Michała Koterskiego

Zaledwie kilka miesięcy temu do mediów trafiła informacja o zakończeniu relacji aktora z 33-letnią Marcelą Leszczak. Choć byli partnerzy wciąż czekają na prawomocne orzeczenie rozwodu, oboje najwyraźniej układają sobie życie u boku innych osób. Popularna modelka już jakiś czas temu potwierdziła swój nowy związek, wiążąc się z pewnym przedsiębiorcą działającym na terenie Trójmiasta.

Za to Koterski kilka dni temu opublikował w mediach społecznościowych materiał reklamujący luksusowe zegarki. Na udostępnionym kadrze widać było kobiecą dłoń, którą gwiazdor obdarowywał delikatnymi pocałunkami, co mocno zaintrygowało jego obserwatorów.

Mimo rozstania aktor i modelka starają się zachować dobrą relację. Wszystko przez wzgląd na syna. 8-letni Fryderyk świąteczny czas spędza z ojcem. Po poświeceniu pokarmów udali się razem na spacer po sopockiej plaży. Michał Koterski nie krył radości, że może spędzić Wielkanoc w towarzystwie ukochanego syna!

32