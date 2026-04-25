Agnieszka Woźniak-Starak o nowych oskarżeniach Dody. "Nie jest łatwo wyprzedać Narodowy"

Doda przypomina o konflikcie z Woźniak-Starak

Doda powróciła niedawno do głośnego incydentu sprzed lat, kiedy to doszło do jej fizycznego starcia z Agnieszką Woźniak-Starak. Konflikt wybuchł po emisji programu "Na językach", w którym dziennikarka przygotowała reportaż dotyczący rodziców piosenkarki. W najnowszym wywiadzie dla portalu Wirtualna Polska Doda stwierdziła, że Woźniak-Starak groziła jej kolejnymi publikacjami tego typu.

Poszłyśmy do łazienki i ona mi mówi, że "z twoimi rodzicami to dopiero początek". No to sorry, ale nie. Chciałabym, żeby to było w Amazonie, ale to wycięli. Mimo że było to w moich zeznaniach, na sprawie, wśród świadków - wycięli to.

Dziennikarka błyskawicznie zareagowała na te zarzuty, nazywając wokalistkę "kłamczuchą". Teraz postanowiła szerzej odnieść się do całej sytuacji.

Agnieszka Woźniak-Starak stanowczo odpiera zarzuty Dody

W wywiadzie udzielonym portalowi Pudelek Agnieszka Woźniak-Starak kategorycznie zaprzeczyła, jakoby z jej ust padły słowa cytowane przez Dodę. Dziennikarka twierdzi, że wokalistka celowo mija się z prawdą, czując się bezkarna, ponieważ nigdy nie poniosła odpowiedzialności za swoje zachowanie.

Przed sądem - i to pod przysięgą - Dorota opowiadała rzeczy, od których włos się jeżył na głowie. Normalny człowiek pewnie bałby się tak bezczelnie kłamać, ale ona nigdy nie poniosła konsekwencji swoich działań, więc pozwala sobie na wszystko. W tamtym czasie w ogóle nie zajmowaliśmy się już Dorotą w programie, zresztą na moją wyraźną prośbę, więc po co miałabym mówić takie głupoty? - mówi Pudelkowi.

Agnieszka Woźniak-Starak przedstawiła również swoją teorię na temat tego, dlaczego Doda właśnie teraz wyciąga brudy z przeszłości. Według dziennikarki, jest to zaplanowany zabieg marketingowy mający pomóc w sprzedaży biletów na nadchodzący koncert wokalistki na PGE Narodowym.