Doda na streamie Łatwoganga. Zadzwoniła do Justyny Steczkowskiej! Miała do niej prośbę

Doda na streamie Łatwoganga

Doda dołączyła do akcji Łatwoganga, który zbiera pieniądze na leczenie dzieci z chorobami nowotworowymi. Piosenkarka niemal od początku swojej kariery angażuje się w takie inicjatywy. Wielokrotnie odwiedzała szpitale. Aktywnie zachęcała też do oddawania szpiku. Nie jest więc zaskoczeniem, że Doda włączyła się do największej aktualnie akcji charytatywnej w Polsce. Gwiazdy wspierają influencera, który prowadzi 9-dniowy stream, podczas którego zbiera środki na walkę z rakiem. Podczas transmisji live Doda została poproszona o przyjęcie specjalnego wyzwania. Miała zadzwonić do Justyny Steczkowskiej! Widzowie chcieli, aby razem zaśpiewali eurowizyjną "Gaję".

Justyna Steczkowska przywitana przez fanów

Steczkowska śpiewa "Gaję" u Łatwoganga

Justyna Steczkowska była zaskoczona telefonem Dody i początkowo nie zrozumiała, o co chodzi. Myślała, że ma połączyć się na kamerce, a była już w "domowych" ubraniach.

Wiesz co, siedzę w domu, wróciłam z pracy. Właśnie szłam spać, ale dobra, już czekaj. Zbiorę się w sobie, bo siedzę w piżamie. Może być w piżamie? - mówiła przez telefon zdezorientowana Justyna.

Doda szybko wytłumaczyła, że chodzi jedynie o rozmowę przez telefon.

Teraz mam zaśpiewać "twoje imię Gaja". Wiesz o co chodzi, bo to też musisz zaśpiewać - wyjaśniała Doda, która pomyliła tekst kultowej piosenki Steczkowskiej.

Wyzwanie się udało, ponieważ Doda i Justyna Steczkowska zaśpiewały razem fragment utworu "Gaja". Wideo można zobaczyć niżej.

Łatwogang zbiera pieniądze dla dzieci z rakiem

Łatwogang zainspirował się piosenką, którą wypuścił Bedoes 2115 w duecie z dziewczynką chorą na raka. Influencer wymyślił, że rozpocznie livestream, podczas którego będzie zbierał pieniądze na leczenie dzieci z nowotworem. Stream ma trwać aż 9 dni, a celem influencera było 500 tysięcy złotych. Ten cel został już jednak osiągnięty dawno temu. Aktualnie na liczniku można zobaczyć już ponad 5,5 miliona złotych!