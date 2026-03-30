Agnieszka Kaczorowska z nowym programem. Rozpoczyna projekt bez Marcina Rogacewicza

Związek Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza rozkwitał na oczach widzów

Ostatnie miesiące w polskim show-biznesie upłynęły pod znakiem głośnej relacji 33-letniej Agnieszki Kaczorowskiej oraz 46-letniego Marcina Rogacewicza. Para, która najprawdopodobniej świętowała niedawno pierwszy rok bycia razem, początkowo unikała oficjalnych wypowiedzi na temat swoich uczuć. Zamiast tego zakochani pozwalali fotografować się paparazzim, a z upływem czasu sami zaczęli podgrzewać atmosferę dwuznacznymi wpisami w mediach społecznościowych.

Swój romans ostatecznie potwierdzili na parkiecie siedemnastej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Namiętny pocałunek przed kamerami w premierowym odcinku rozwiał wszelkie domysły widzów. Choć wiele osób typowało ich jako pewnych kandydatów do Kryształowej Kuli, zakochani musieli pożegnać się z tanecznym formatem tuż przed wielkim finałem.

Mimo deklaracji o tańczeniu już "wyłącznie dla siebie", duet błyskawicznie powrócił do wspólnej pracy zawodowej, prezentując w całej Polsce autorski spektakl zatytułowany "Siedem". Później artyści użyczyli głosów Marynie i Janosikowi w popularnym audioserialu, a także sprawdzili się w roli gospodarzy walentynkowego wydarzenia muzycznego pod hasłem "Tańczmy, jak nam miłość gra".

Niedawne doniesienia wskazywały, że tancerka wynegocjowała krótką przerwę w kręceniu nowych odcinków serialu "Klan". W tym samym czasie jej partner ostatecznie pożegnał się ze współpracą z inną produkcją telewizji publicznej i jego zawodowa przyszłość pozostaje na ten moment niewiadomą. Z kolei celebrytka nie zwalnia tempa i właśnie pochwaliła się wejściem w zupełnie nowy projekt biznesowy.

Gwiazda nawiązała współpracę z portalem Wirtualna Polska i na internetowym kanale "Lustra" (znanym wcześniej jako WP Lifestyle) będzie pełnić rolę gospodyni w cyklu rozmów.

Kochani, dzielę się dziś z Wami nowym projektem…! Gościnnie na kanale YT @wirtualnapolska "LUSTRA" będą pojawiać się rozmowy, które mam przyjemność prowadzić. Dla mnie najważniejsze jest to, aby te spotkania niosły wartość - napisała Kaczorowska na Instagramie.

Premierowy odcinek zadebiutował w sieci w minioną niedzielę. Do debiutanckiej rozmowy prezenterka zaprosiła Małgorzatę Bohosiewicz-Suchoń, prawniczkę i szefową Instytutu Wsparcia. Głównym motywem dyskusji była sytuacja dzieci w trakcie rozwodu rodziców, co sama prowadząca określiła jako zagadnienie niezwykle bliskie jej sercu. Równolegle prasa rozpisywała się o nieudanej randce pary – pomimo gorących pocałunków na Instagramie, w rzeczywistości zakochanym rzekomo nie dopisywały dobre humory.

