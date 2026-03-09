Klaudia El Dursi odchodzi z "Hotelu Paradise". Modelka zajmie miejsce Michała Piróga

Klaudia El Dursi rezygnuje z prowadzenia "Hotelu Paradise"

Klaudia El Dursi ugruntowała swoją pozycję w telewizji TVN, a jej kariery nie spowolniły nawet kontrowersje związane z niebezpieczną jazdą samochodem. Rola prowadzącej "Hotel Paradise" przypadła jej w 2020 roku i od tamtego momentu poprowadziła dziewięć sezonów randkowego widowiska. Sytuacja uległa zmianie pod koniec 2024 roku, gdy Klaudia El Dursi ogłosiła w mediach społecznościowych, że spodziewa się dziecka.

Niedługo po internetowym wyznaniu modelka wystąpiła na kanapach "Dzień Dobry TVN", zapowiadając tymczasową przerwę od pracy w show-biznesie oraz rezygnację z nagrań do miłosnego reality show. Stanowisko głównej gospodyni na trzy kolejne odsłony formatu zajęła trzydziestosiedmioletnia Edyta Zając. W tym czasie dotychczasowa twarz programu mogła w pełni poświęcić się oczekiwaniu na przyjście na świat swojej córki.

Emisja dwunastego sezonu wystartowała w TVN7 dokładnie 2 marca, a równolegle ekipa ruszyła z realizacją kolejnych nagrań. Na planie w Tajlandii ponownie stawiła się Klaudia El Dursi, co sugerowało szybki powrót uwielbianej prezenterki do pracy przed kamerami.

W kuluarach wciąż szeroko komentuje się ostatnie modowe wybory celebrytki, która niedawno zaprezentowała się publicznie w niezwykle ciasnym gorsecie i dopasowanym mikrobody, co mocno wyeksponowało jej dekolt.

Klaudia El Dursi zastąpi Michała Piróga w "Top Model"

Dziewiątego marca prezenterka zaintrygowała obserwatorów zapowiedzią istotnego komunikatu, a niedługo potem opublikowała film z podsumowaniem swojej pracy przy randkowym formacie.

Po sześciu latach żegnam się z "Hotelem Paradise". To był piękny czas, pełen niezapomnianych przygód, rozwoju i cudownych ludzi. W życiu zawodowym przychodzi jednak moment, kiedy trzeba zrobić krok naprzód - napisała El Dursi.

Chwilę później gwiazda wyjawiła, że dołączy do ekipy gospodarzy "Top Model", czyli produkcji, która w 2019 roku otworzyła jej drzwi do wielkiej sławy. Choć podczas ósmej edycji modowego formatu otrzymała złoty bilet i ostatecznie nie zwyciężyła, to właśnie tam zaskarbiła sobie sympatię szefów stacji. Wszystko wskazuje na to, że zajmie ona miejsce zwolnione przez Michała Piróga, który w ostatnim czasie definitywnie zakończył współpracę z telewizją TVN.

Zaraz po publikacji internetowego oświadczenia pojawiły się oficjalne informacje o przyszłości miłosnego show. Wynika z nich, że Edyta Zając nie odda już pozycji głównej gospodyni "Hotelu Paradise", a taki obrót spraw stanowił rzekomo ogromną niespodziankę dla samej zainteresowanej.

