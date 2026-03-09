Zaskakujące wyniki głosowania w "Tańcu z Gwiazdami". Decyzja widzów mocno rozminęła się z ocenami jurorów

Małgorzata Potocka odpada z "Tańca z Gwiazdami". Jurorzy najniżej ocenili jednak Natsu

Osiemnasta odsłona "Tańca z Gwiazdami" nabiera bezlitosnego tempa. Twórcy formatu zrezygnowali z jakichkolwiek taryf ulgowych i podczas niedzielnej emisji pożegnano pierwszych uczestników. Z marzeniami o zdobyciu słynnej Kryształowej Kuli musieli rozstać się 72-letnia Małgorzata Potocka oraz partnerujący jej 27-letni Mieszko Masłowski.

Wyeliminowany duet wcale nie zamykał tabeli po zsumowaniu not od sędziów, zajmując z dorobkiem dwudziestu oczek przedostatnie miejsce. Na samym dnie eksperckiego rankingu wylądowała 29-letnia influencerka Natalia Karczmarczyk, znana szerzej jako Natsu, która wraz z 28-letnim Wojciechem Kuciną zgromadziła zaledwie dziewiętnaście punktów.

Zupełnie inaczej wyglądał szczyt zestawienia, gdzie brylowała 47-letnia Magdalena Boczarska prowadzona przez 34-letniego Jacka Jeschke z imponującym wynikiem trzydziestu ośmiu punktów. Tuż za nimi, tracąc zaledwie jedno oczko, uplasowały się aż trzy świetnie ocenione pary, w których skład weszli Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino.

Piotr Kędzierski i Sebastian Fabijański faworytami widzów "Tańca z Gwiazdami". Wyniki z portalu Pudelek

Oceny przyznawane przez czteroosobowe gremium, w którym zasiadają 63-letnia Iwona Pavlović, 69-letnia Ewa Kasprzyk, 42-letni Rafał Maserak i 52-letni Tomasz Wygoda, tradycyjnie mocno odbiegają od preferencji publiczności. Doskonałym przykładem takiego zjawiska była poprzednia seria "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", w której 54-letni Tomasz Karolak przez wiele tygodni utrzymywał się w stawce wyłącznie dzięki gigantycznemu wsparciu fanów. Telewizyjna publiczność regularnie ratowała aktora swoimi SMS-ami, chociaż sędziowie traktowali jego parkietowe dokonania ze sporym dystansem.

Obecna odsłona tanecznych zmagań rządzi się podobnymi prawami, a sympatycy programu zdążyli już wytypować swoich żelaznych faworytów. Według ustaleń serwisu Pudelek, powołującego się na źródła z produkcji polsatowskiego show, największą sympatię głosujących ponownie zdobyli 42-letni Piotr Kędzierski i 27-letnia Magdalena Tarnowska, 38-letni Sebastian Fabijański i 25-letnia Julia Suryś oraz 21-letni Mateusz Pawłowski tańczący z 26-letnią Klaudią Rąbą. Wysokie pozycje w rankingu SMS-owym zajmują również bardzo doceniani przez jury Paulina Gałązka i Gamou Fall. Tajemniczy informator serwisu plotkarskiego podsumował tę sytuację wprost.

Czołówka pozostaje bez zmian - na szczycie wciąż są Piotr Kędzierski, Sebastian Fabijański i Mateusz Pawłowski. Coraz większą sympatią widzów cieszą się Paulina Gałązka i Gamou Fall, którzy mocno awansowali w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Nieźle wypadła także Natsu - przekazała osoba związana z produkcją.

