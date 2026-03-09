Pielęgniarka pokazała się w telewizji przez 3 sekundy. Wystarczyło do wielkiej sławy!

Przełomowy moment miał miejsce na widowni w trakcie koszykarskiego starcia w ramach Euroligi, gdzie grecki zespół Olympiakos rywalizował z francuską drużyną ASVEL. Podczas telewizyjnej relacji na żywo operator kamery na krótki moment skupił kadr na twarzy jednej z kibicek. Ten krótki fragment wideo wystarczył, aby nagranie błyskawicznie stało się hitem w sieci, zmuszając setki internautów do rozpoczęcia internetowego śledztwa w celu ustalenia tożsamości nieznajomej kobiety!

Julia Wieniawa broni Natsu po surowych ocenach jury. Burza wokół punktacji w tanecznym programie

37

Marigona Gona zdobyła popularność po meczu Olympiakosu

Zanim kobieta pojawiła się na sportowych trybunach, jej instagramowe konto śledziła niespełna setka najbliższych przyjaciół. Zaraz po wyemitowaniu meczu statystyki gwałtownie poszybowały w górę, a w przeciągu zaledwie siedmiu dni zgromadziła ponad 150 tysięcy obserwujących. Kobieta kompletnie nie zdawała sobie sprawy z internetowej burzy, dopóki spokojnie nie wróciła do swojego mieszkania. W późniejszych rozmowach z mediami wyznała, że początkowy szok szybko zamienił się w traktowanie całego zamieszania jako doskonałej zabawy.

Kobieta, która wywołała tak ogromne poruszenie w sieci, przyszła na świat na terytorium Kosowa. Z uwagi na trudną sytuację polityczną jej bliscy zdecydowali się na emigrację i osiedlili się w Niemczech, gdzie dokończyła edukację oraz rozpoczęła karierę w zawodzie pielęgniarki. Na terenie tego państwa poznała greckiego przedsiębiorcę, z którym związała się na stałe i zdecydowała się na ostateczną przeprowadzkę do Aten. To właśnie jej partner, będąc zagorzałym sympatykiem Olympiakosu, kupił bilety na to przełomowe spotkanie.

Finałowy mecz przerodził się w bitwę! Sędzia pokazał 23 czerwone kartki

Niespodziewany rozgłos przyniósł kobiecie ogromne możliwości zawodowe i całkowitą zmianę dotychczasowej ścieżki. Rozpoczęła współpracę z branżą modelingową, a greckie stacje telewizyjne regularnie zapraszają ją do udziału w programach. Chociaż obecnie skupia się na działalności w mediach społecznościowych jako influencerka, wciąż pozostaje lojalną pasjonatką rozgrywek sportowych, wspierając z trybun zawodników Olympiakosu oraz Realu Madryt. Jej droga do rozpoznawalności udowadnia, że do osiągnięcia sukcesu wystarczy czasem krótki uśmiech do obiektywu kamery! Więcej fotografii z udziałem Marigony Gony znajduje się w naszej galerii.