Legia Warszawa powraca do strefy spadkowej! Sytuacja stołecznego zespołu coraz gorsza

Trudna sytuacja Legii Warszawa w Ekstraklasie. Triumf Arki Gdynia w Płocku

Warszawski zespół zdołał wyrwać się z zagrożonego rejonu tabeli dzięki niedzielnemu zwycięstwu z Cracovią (1:0).

Entuzjazm kibiców został szybko ugaszony, gdy niespełna dobę później poniedziałkowy triumf Arki Gdynia zepchnął stołeczną ekipę do strefy spadkowej.

Walka o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej potrwa jeszcze przez pełne dziesięć kolejek.

Zmagania w ramach dwudziestej czwartej serii spotkań zwieńczyło starcie na stadionie w Płocku, gdzie miejscowa Wisła rywalizowała z Arką Gdynia. Gospodarze przystępowali do meczu z bagażem czterech kolejnych porażek, licząc na natychmiastowe przełamanie fatalnej passy. Zespół z Trójmiasta prezentował się do tej pory wręcz katastrofalnie na boiskach rywali, notując tylko jeden wyjazdowy remis i tracąc aż dwadzieścia siedem bramek, przy ledwie trzech trafieniach. Sytuacja uległa jednak całkowitej zmianie, ponieważ poniedziałkowego wieczoru gdyńska drużyna zaprezentowała na murawie fenomenalną dyspozycję, do czego bez wątpienia zmotywował ją wcześniejszy, niedzielny sukces stołecznej ekipy.

Szok! 5 polskich piłkarzy grało w nielegalnych zakładach. PZPN ujawnia

Samo spotkanie w Płocku zostało zdominowane przez gości z Pomorza, a do siatki trafiali kolejno Dawid Kocyła, Vladislavs Gutkovskis oraz Nazarij Rusyn. Okazałe wyjazdowe zwycięstwo pozwoliło im opuścić lokaty oznaczające degradację, co błyskawicznie zepchnęło Legię Warszawa z powrotem do tzw. czerwonej strefy. Płocka Wisła po piątej przegranej z rzędu osunęła się na ósme miejsce w ligowym zestawieniu. Warszawianie zajmują obecnie szesnastą pozycję, towarzysząc Widzewowi Łódź oraz Bruk-Bet Termalice Nieciecza, jednak różnice punktowe w dolnej połowie pozostają minimalne. Do jedenastej Lechii Gdańsk stołeczny klub traci zaledwie trzy punkty, a do szóstej Cracovii pięć punktów, co zwiastuje niezwykle zaciętą i pełną emocji rywalizację o ligowy byt z udziałem nawet połowy ligowej stawki.

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Wyniki 24. kolejki i aktualna tabela PKO BP Ekstraklasy

Mecze rozegrane 6 marca 2026 roku przyniosły następujące rozstrzygnięcia:

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 3:0 (1:0)

Rezultaty spotkań z 7 marca 2026 roku prezentują się następująco:

Widzew Łódź - Lech Poznań 2:1 (1:1)

Piast Gliwice - KGHM Zagłębie Lubin 1:3 (1:1)

Korona Kielce - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:1 (1:0)

Wyniki konfrontacji z 8 marca 2026 roku:

Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin 2:0 (1:0)

Radomiak Radom - GKS Katowice 0:1 (0:1)

Motor Lublin - Górnik Zabrze 0:0

Legia Warszawa - Cracovia Kraków 1:0 (1:0)

Ostatnie spotkanie rozegrano 9 marca 2026 roku:

Wisła Płock - Arka Gdynia 0:3 (0:0)

Klasyfikacja generalna po dwudziestu czterech seriach gier (kolejno: rozegrane mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bilans bramkowy, zgromadzone punkty, różnica goli):

1. KGHM Zagłębie Lubin 24 11 8 5 40-28 41 +12

2. Jagiellonia Białystok 23 10 8 5 39-29 38 +10

3. Lech Poznań 24 10 8 6 41-36 38 +5

4. Raków Częstochowa 24 11 4 9 33-29 37 +4

5. Górnik Zabrze 24 10 5 9 33-31 35 +2

6. Cracovia Kraków 24 8 9 7 29-26 33 +3

7. Korona Kielce 24 9 6 9 29-27 33 +2

8. Wisła Płock 24 8 9 7 24-23 33 +1

9. GKS Katowice 23 10 3 10 32-32 33

10. Radomiak Radom 24 8 8 8 40-36 32 +4

11. Lechia Gdańsk 24 10 6 8 49-45 31 +4

12. Pogoń Szczecin 24 9 4 11 33-37 31 -4

13. Motor Lublin 24 7 10 7 32-37 31 -5

14. Piast Gliwice 24 8 5 11 27-31 29 -4

15. Arka Gdynia 24 8 5 11 25-41 29 -16

16. Legia Warszawa 24 6 10 8 28-29 28 -1

17. Widzew Łódź 24 8 3 13 31-34 27 -3

18. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 24 5 7 12 28-42 22 -14

W przypadku uzyskania identycznego dorobku punktowego przez kilka zespołów, o ostatecznej lokacie w zestawieniu decydują rezultaty bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

Należy również pamiętać, że gdańska Lechia została wcześniej ukarana odjęciem pięciu punktów w związku z udowodnionymi zaległościami finansowymi.