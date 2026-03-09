Orły 2026. Iga Lis zachwyciła na czerwonym dywanie, ale to inna aktorka skradła show

Orły 2026 pod lupą. Film "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego deklasuje konkurencję

Orły wręczane przez Polską Akademię Filmową stanowią obecnie jedno z najbardziej pożądanych wyróżnień w branży. Historia tych laurów sięga 1999 roku. Środowisko artystyczne nazywa te cenne trofea mianem polskich Oscarów, w pełni doceniając ich ogromną wagę w rodzimym świecie kina.

Zwycięzcy ogłaszani są w dwudziestu dziedzinach. Kapituła nagradza m.in. najlepszy film, głównych aktorów i reżyserów, a laury trafiają też za scenariusz, zdjęcia oraz muzykę.

Pretendentów do nagród ogłoszono w połowie lutego. Liderem okazał się "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego, który zdobył trzynaście nominacji. Po dziesięć szans wywalczyły z kolei produkcje: "Brat", "Franz Kafka" i "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej".

Zobacz również: Tłum gwiazd na głośnej premierze filmu. Weronika Książkiewicz wyłamała się ze schematu

Tłum sław na gali Orły 2026. Magdalena Różdżka i Iga Lis przyciągały obiektywy aparatów

Uroczysta 28. gala wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły ruszyła 9 marca wieczorem. Zanim ujawniono laureatów, znane twarze kina licznie wypełniły czerwony dywan. Goście prezentowali zjawiskowe suknie w hollywoodzkim stylu i odważne, modowe eksperymenty.

Szykiem zachwycały wybitne artystki, na czele z Krystyną Jandą, Anną Seniuk oraz Magdaleną Zawadzką. Elegancją na ściance błyszczały z kolei nieco młodsze gwiazdy: Agata Turkot, Małgorzata Kożuchowska, Karolina Gruszka, Izabela Kuna, Iga Lis i Maria Sobocińska.

Gwiazdy pozwoliły sobie też na modowe szaleństwo. Magdalena Różdżka ubrała szeroki, różowy garnitur z niezwykłym wzorem. Katarzyna Herman ciekawie połączyła balową suknię ze współczesną formą. Z kolei Matylda Giegżno brylowała w ekstrawaganckiej minikreacji przypominającej pozłacaną folię.

Zobacz również: Dominika Tajner zachwyciła na premierze. Jej nowa sylwetka robi piorunujące wrażenie

61

Sonda Będziesz oglądać Oscary? tak nie jeszcze nie wiem