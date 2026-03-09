Natalia Bukowiecka pozuje w skąpym stroju. Opublikowała wyjątkowe zdjęcia

Natalia Bukowiecka znów zachwyciła. Wystarczyły 3 zdjęcia

Święto przypadające na 8 marca to idealny moment, aby przypomnieć o dokonaniach 28-letniej Natalii Bukowieckiej. Sportowa droga polskiej lekkoatletki udowadnia, że przy odpowiednim uporze można osiągać rzeczy z pozoru niemożliwe. Biegaczka systematycznie poprawia swoje rezultaty, a zejście poniżej 49 sekund na dystansie 400 metrów potwierdza jej przynależność do światowej elity. Jej determinacja stanowi ogromną motywację dla wielu kobiet, skłaniając je do walki o własne marzenia na różnych płaszczyznach życia. Ten pozytywny wpływ doskonale odzwierciedlają m.in. prężnie rozwijane internetowe profile zawodniczki.

Oficjalne konto reprezentantki Polski na Instagramie śledzi już blisko 220 tysięcy użytkowników. Ta społeczność dopinguje zawodniczkę nie tylko ze względu na jej wyczyny sportowe. Z okazji Dnia Kobiet paryska medalistka olimpijska po raz kolejny wzbudziła powszechny zachwyt wśród fanów.

"Dziś 8 marca - Dzień Kobiet. Symboliczny dzień, który przypomina o sile kobiet. O Naszej mocy, wrażliwości i niezwykłej energii, która potrafi zmieniać świat. Dlatego doceniajmy siebie nie tylko od święta, ale każdego dnia. Wspierajmy się nawzajem i pamiętajmy, jak wiele potrafimy. Niech ten dzień będzie przypomnieniem, że jesteś piękna taka, jaka jesteś! I silniejsza, niż myślisz. Bo siła jest Kobietą"

Takie przesłanie zamieściła w sieci sportsmenka, uzupełniając swój wpis kadrami ze specjalnej sesji zdjęciowej. Biegaczka stanęła przed obiektywem Kamy Staniszewskiej, mając na sobie kuszący, czarny kostium oraz dopasowane kozaki. W tej stylizacji polska lekkoatletka odważnie wyeksponowała swoją nienaganną sylwetkę. Pod publikacją natychmiast zaroiło się od komplementów, które zostawili między innymi jej siostra Alicja, biegacz Tymon Zimny oraz tysiące zachwyconych internautów!