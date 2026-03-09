Szok! 5 polskich piłkarzy grało w nielegalnych zakładach. PZPN ujawnia

Działacze piłkarskiej centrali wszczęli śledztwo przeciwko pięciu zawodnikom.

Podejrzani gracze mieli nielegalnie obstawić ponad pięć tysięcy zdarzeń sportowych.

Więcej informacji o tym skandalu prezentujemy poniżej.

Afera bukmacherska w PZPN. Pięciu piłkarzy podejrzanych o ponad 5 tysięcy zakładów

Środowisko sportowe nie zdążyło jeszcze zapomnieć o zamieszaniu wokół odwołanego pierwszoligowego starcia Śląska Wrocław z Wisłą Kraków, a na jaw wyszła kolejna poważna afera. Władze krajowego futbolu oficjalnie potwierdziły rozpoczęcie procedury dyscyplinarnej wobec pięciu graczy. Zarzuca się im złamanie przepisów poprzez regularne typowanie wyników u operatorów zakładów wzajemnych.

"Zgromadzony materiał dowodowy, w tym szczegółowe wykazy zakładów bukmacherskich zawieranych na kontach należących do obwinionych zawodników, wskazuje na dokonanie ponad 5.422 niedozwolonych zakładów. W ocenie Rzecznika Dyscyplinarnego stanowi to podstawę do postawienia zarzutów dyscyplinarnych wszystkim pięciu zawodnikom, a w dwóch przypadkach – do zastosowania środka zapobiegawczego w postaci zakazu udziału w meczach mistrzowskich i pucharowych" - czytamy w komunikacie związku powołującego się na art. 127 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Związkowi śledczy rozpatrują każdą z tych spraw zupełnie niezależnie. Szczególną uwagę przywiązują do kuponów obejmujących spotkania drużyn, w których na co dzień występowali oskarżeni zawodnicy. Mowa o 69 takich przypadkach rozpatrywanych pod kątem celowego manipulowania wynikami dla korzyści finansowych. Krajowa centrala piłkarska opublikowała katalog surowych kar, które mogą spotkać zamieszanych graczy: