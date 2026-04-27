Agnieszka Hyży ujawnia kulisy rekordu Łatwoganga. Tak tłumaczy ostrą zmianę wizerunku męża

Zbiórka Łatwoganga zakończona historycznym sukcesem. Youtuber zebrał ponad 251 milionów złotych

Niedzielny wieczór przyniósł wielki finał akcji charytatywnej, która bez wątpienia zapisze się złotymi zgłoskami w dziejach polskiej sieci. Za tym wyjątkowym przedsięwzięciem stoi Piotr Garkowski, działający pod pseudonimem Łatwogang influencer, który wcześniej zasłynął chociażby współpracą z Edem Sheeranem. W połowie marca raper Bedoes oraz podopieczna fundacji Cancer Fighters, Maja Mecan, zaprezentowali piosenkę „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, z której dochód zasili leczenie onkologiczne. Internetowy twórca wpadł na pomysł nieustannego oglądania tego teledysku przez dziewięć dni, aby maksymalnie podbić stawkę przekazywaną na rzecz potrzebujących.

Youtuber pierwotnie zakładał zgromadzenie 500 tysięcy złotych. Ogromny rozgłos błyskawicznie zweryfikował te plany, udowadniając, że licznik nie zatrzyma się na zaledwie pół milionie. Zaskoczeniem okazało się jednak ustanowienie absolutnego rekordu, gdy zmagania twórcy śledziły przed ekranami miliony internautów. Ostateczny wynik przekroczył oszałamiającą kwotę 251 milionów złotych na leczenie onkologiczne dzieci. Przedsięwzięcie to stanowi nie tylko największą krajową wpłatę, ale i najbardziej dochodową transmisję na świecie.

Grzegorz Hyży pozbył się włosów w geście solidarności. Agnieszka Hyży ujawnia nieznane fakty o akcji

Aby okazać wsparcie osobom zmagającym się z nowotworami, mnóstwo ludzi podjęło decyzję o radykalnym cięciu. Na fotelu fryzjerskim podczas transmisji zasiedli liczni zaproszeni przez Łatwoganga goście. Z dawną fryzurą pożegnali się między innymi Katarzyna Nosowska, Edyta Pazura, Kevin Mglej, Michał Pol i Grzegorz Hyży. Agnieszka Hyży w najnowszym wywiadzie dla „Super Expressu” podzieliła się zakulisowymi detalami. Dziennikarka zdradziła, że wspólnie z mężem od dłuższego czasu z ogromną ciekawością obserwowali internetową relację na żywo.

Nawet jak ta akcja nie była jeszcze parę dni temu tak bardzo rozpoznawalna, bo ten taki pik tego wszystkiego to są ostatnie trzy-cztery dni, to mąż bardzo szybko mi to pokazał. Oglądaliśmy i podziwialiśmy tego chłopaka. To jest super, że na coś takiego w ogóle wpadł. Natomiast to, co się później wydarzyło... Myślę, że dla wszystkich było absolutnym zaskoczeniem. Grzegorz [Hyży - red.] w ogóle bardzo szybko się do nich odezwał i zaproponował, że chętnie się włączy. I tak, jak napisałam na Instagramie, on naprawdę w sobotę wstał i pojechał. [...] Pojechał z synami, bo bardzo chcieli to zobaczyć i poczuć - wspominała Hyży w rozmowie z Agnieszką Pajewską-Klucznik.

Prezenterka Polsatu wspólnie z latoroślami śledziła internetową relację aż do wczesnych godzin porannych. Popularny wokalista planował spędzić na miejscu zaledwie sześćdziesiąt minut, jednak znakomity klimat imprezy sprawił, że muzyk postanowił znacząco przedłużyć swoją wizytę u youtubera.

Ja zostałam z córką i synem w domu i oglądaliśmy go do 2 w nocy. Grzegorz planował pojechać tam na godzinę, a nie było go do czwartej, bo tak go to wszystko wciągnęło. Oprócz tego, że było go przez chwilę widać, to rozkręcił tam z Natalią Szroeder i resztą ekipy imprezę. To był moment, w którym emocje zaczęły opadać i nawet mu napisałam, że nie wiem, w którą stronę to idzie. Ale jak potem weszli całą ekipą, to zrobiło się cudownie - dodała Agnieszka Hyży.

Prezenterka Polsatu Agnieszka Hyży nie kryje zachwytu nad rekordową zbiórką youtubera

Wokalista powrócił do mieszkania z całkowicie odmienionym wizerunkiem, gdyż podczas relacji poddał się strzyżeniu maszynką. Agnieszka Hyży wyjawiła w wywiadzie, że podświadomie przeczuwała taki obrót spraw. Co ciekawe, gwiazda telewizji osobiście rozważała podobną metamorfozę głowy, do której gorąco zachęcał ją redakcyjny kolega, Maciej Rock.

Grzesiek wrócił w środku nocy z ogoloną głową. Spodziewałam się, że to się tak skończy, bo rozmawialiśmy o tym w domu. Zastanawiał się w domu, jakie ma najbliższe plany. Czułam wtedy, że wróci bez tych włosów. Powiem szczerze, że ja również miałam taki moment, że może też bym to zrobiła. Dyskutowałam nawet w nocy na ten temat z Maćkiem Rockiem, bo mnie do tego namawiał. Wiedziałam też, że "Halo, tu Polsat" nie ma nic przeciwko temu i mogę się ogolić - przyznała.

Twarz porannego pasma „Halo, tu Polsat” oraz rozrywkowego formatu „Twoja twarz brzmi znajomo” wahała się z ostateczną decyzją niemalże do samego końca trwania wielkiej charytatywnej akcji.

Jesteśmy w trakcie nagrywania "Twoja twarz brzmi znajomo". Za nami dwa odcinki, mamy jeszcze dużo rzeczy do nagrywania i to mnie zablokowało. Potem rozmawiałam z moimi producentkami i powiedziały, że trzeba to było zrobić. Przecież ogarnęlibyśmy jakoś peruki. Ale to było wczoraj wieczorem i jak widziałam, że już tyle ludzi się goli, to nie chciałam, żeby zostało to odebrane jako coś, co robię, bo inni się na to zdecydowali. Za to mąż był przedstawicielem naszej rodziny - podsumowała.

Prezenterka w radosnym tonie zauważyła, że aktualny wizerunek jej wybranka przywołuje na myśl wczesne etapy ich romantycznej relacji. Artysta nosił wówczas włosy ścięte tuż przy skórze, a na dłuższą fryzurę przerzucił się dopiero po usilnych prośbach swojej ówczesnej partnerki.

Agnieszka Hyży w emocjonalnych słowach podsumowuje gigantyczny sukces zbiórki

Początek wiosny obfituje u dziennikarki w liczne zobowiązania zawodowe. Prezenterka godzi obowiązki w studiu Polsatu z funkcją gospodyni prestiżowego wydarzenia Mastercard Off Camera. Relacja z charytatywnego rekordu youtubera była transmitowana nawet podczas tego krakowskiego święta kinematografii. Właśnie tam popularny aktor Nikodem Rozbicki pozbył się owłosienia na głowie, robiąc to na żywo przed tłumnie zebranymi widzami festiwalu.

Identyczny krok podjął główny dyrektor wspomnianego krakowskiego festiwalu, czyli Szymon Miszczak. Potomek słynnego dyrektora programowego otwarcie przyznał, że z autopsji rozumie dramatyzm zmagań z onkologią. Przed laty nowotwór zabrał bowiem jego ukochaną matkę, co nadało jego metamorfozie niezwykle osobistego wymiaru.

My tu na Mastercard OFF CAMERA też wyświetlaliśmy stream w trakcie wywiadów w miasteczku festiwalowym. Jak zobaczyłam, że Szymon Miszczak się ogolił to od razu napisałam mu, że jestem z niego super dumna i że dołączył do mojego męża. Bardzo mi zaimponował. Widziałam to na żywo. Było bardzo wzruszająco. Szymon podzielił się swoją historią. Myślę, że każdy ma taką historię w rodzinie, kogoś bliskiego, przyjaciela. Taka jest to niestety choroba - mówiła w "Super Expressie" Agnieszka Hyży.

Podsumowując medialny wywiad z redaktorką Aleksandrą Pajewską-Klucznik, twarz stacji ze słoneczkiem w logo zdradziła, że końcowe minuty internetowego wydarzenia śledziła w towarzystwie najbliższych. Fragment wideo uwieczniający te emocjonujące chwile wylądował również na jej oficjalnym profilu w aplikacji Instagram.

I przyjechałam do domu, chłopaki ubrali się w koszulki i siedzieliśmy wszyscy na podłodze, jakbyśmy witali Nowy Rok. Czekaliśmy na to, co się wydarzy. Uważam, że zrobili kawał dobrej roboty. Będę im bardzo kibicowała i podpisuję się pod tym, żeby ten 26 kwietnia był takim właśnie świętem dzieci chorych na raka. Tak, to była świetna akcja - podsumowała.

