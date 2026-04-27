Majówka w Europie. Gdzie zrobisz zakupy, a gdzie pocałujesz klamkę?

Dla wielu z nas Międzynarodowe Święto Pracy nierozerwalnie wiąże się z wolnym dniem i inauguracją sezonu urlopowego. Jeśli planujesz krótki wypad do takich krajów jak Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania czy sąsiednie Czechy, musisz pamiętać, że tam również obowiązują dni ustawowo wolne od pracy. Większość urzędów i sklepów będzie zamknięta, a mieszkańcy chętnie zasilą miejskie parki czy kawiarnie.

Jednak europejska mapa wcale nie jest w tym temacie tak jednolita, jak mogłoby się wydawać. Wybierasz się na wiosenny weekend do Amsterdamu albo Kopenhagi? Z pewnością mocno się zdziwisz. W Holandii i Danii pierwszy dzień maja to standardowy dzień roboczy. Tamtejsi pracownicy wykonują swoje codzienne obowiązki, a sklepy funkcjonują bez najmniejszych zakłóceń. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii, gdzie co prawda obchodzi się tak zwany Early May Bank Holiday, ale przypada on na pierwszy poniedziałek maja – a to oznacza, że nie zawsze pokrywa się z pierwszym dniem miesiąca.

1 maja w jakich krajach wolne od pracy obowiązuje najdłużej?

Jeśli kiedykolwiek zastanawiało cię, 1 maja w jakich krajach wolne wpisane jest do kalendarza na innych kontynentach, musisz wiedzieć, że mówimy o ogromnej skali. To święto o charakterze globalnym, celebrowane łącznie w ponad 80 państwach na całym świecie, ale w niektórych regionach obchodzi się je z wyjątkowym rozmachem.

Jeżeli spojrzysz na mapę Azji, wyraźnie odznacza się na niej rynek chiński. W Chinach Święto Pracy to jedno z najważniejszych wydarzeń w roku, które często wiąże się z urzędowym wydłużeniem wolnego do kilku dni, potocznie nazywanym "Złotym Tygodniem". W tym czasie miliony obywateli ruszają w podróże, paraliżując wręcz infrastrukturę transportową. Z kolei w Ameryce Łacińskiej, w państwach takich jak Meksyk, Brazylia, Argentyna czy Peru, ten dzień również oznacza urzędowe wolne, często urozmaicone głośnymi pochodami, politycznymi wiecami i festynami na ulicach miast.

ZOBACZ TAKŻE: Majówkowe wyjazdy w czasach PRL-u. Totalnie różniły się od tych współczesnych!

Amerykański wyjątek, czyli dlaczego w USA i Kanadzie pracują na początku maja

Największym i najbardziej zaskakującym wyjątkiem na światowej mapie jest Ameryka Północna. Mimo że to właśnie strajki i wydarzenia z Chicago z 1886 roku zapoczątkowały globalne obchody tego dnia, mieszkańcy Stanów Zjednoczonych oraz Kanady 1 maja idą normalnie do pracy. Jak to w ogóle możliwe?

Zarówno w USA, jak i w Kanadzie wybrano inną datę. Tamtejsze Święto Pracy (Labor Day) obchodzone jest w pierwszy poniedziałek września. Historycznie miało to na celu odcięcie się od radykalnych ruchów robotniczych kojarzonych z majowymi zamieszkami, a dziś stanowi symboliczne zakończenie wakacji letnich. Dlatego, jeśli masz w planach ważne kontakty biznesowe zza oceanem na początku maja, możesz być całkowicie spokojny – amerykańscy i kanadyjscy partnerzy będą dostępni pod telefonami i mailami bez najmniejszych przeszkód.