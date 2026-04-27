Sylwia Grzeszczak zaśpiewała "Diss na raka". Tak wsparła akcję Łatwoganga. Nagranie robi furorę!

Maksymilian Kluziewicz
2026-04-27 16:58

Sylwia Grzeszczak dołączyła do grona gwiazd, które wsparły akcję charytatywną Łatwoganga. Artystka nie mogła pojawić się w kawalerce, jednak przygotowała nie lada niespodziankę. Gwiazda pomogła tak, jak potrafi najlepiej, czyli dzieląc się muzyką. Na profilu Grzeszczak pojawiła się jej interpretacja "dissu na raka" Bedoesa i Mai Mecan.

Sylwia Grzeszczak umie zrobić show
To najpiękniejsza akcja charytatywna w historii polskiego internetu. Podczas streama Łatwoganga, popularnego twórcy internetowego, który już w przeszłości udowodnił, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych, udało się zebrać aż 250 milionów złotych na walkę z rakiem. Cała kwota zasili konto Fundacji Cancer Fighters, której podopieczna, Maja Mecan, nagrała utwór z Bedoesem, bedącym impulsem do rozpoczęcia transmisji. Łatwogang przez dziewięć dni w zapętleniu słuchał kawałka, a jego kawalerkę odwiedziły dziesiątki gwiazd polskiego show-biznesu, m.in. Doda, Roxie Węgiel, Wersow, sanah, Andziaks, Blanka, Julia Żugaj, Martyna Wojciechowska, Oskar Cyms, Grzegorz Hyży, Dawid Kwiatkowski czy Vito Bambino. Swoją cegiełkę postanowiła dołożyć także Sylwia Grzeszczak, na co dzień mieszkająca poza Warszawą. Artystka połączyła się na żywo z Tomaszem Karolakiem i zaprezentowała pełną emocji, własną interpretację utworu "Ciagle tutaj jestem (diss na raka)". Nagranie udostępnione także na profilu piosenkarki robi furorę. Fani są zachwyceni i dziękują idolce za przyłączenie się do historycznej akcji.

Sylwia Grzeszczak: Zawsze zostawałam sama

Grzeszczak wsparła akcję Łatwoganga, śpiewając

Sylwia Grzeszczak wyraża się poprzez muzykę. Tak też zrobiła tym razem, wspierając akcję Łatwoganga. Piosenkarka podczas łączenia z Tomaszem Karolakiem zaprezentowała wyjątkową, autorską wersję utworu przewodniego wydarzenia, czyli "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" z repertuaru Bedoesa i Mai Mecan, podopiecznej Fundacji Cancer Fighters. 

Artystka zamieściła nagranie na swoim profilu na Instagramie, a w opisie zamieściła najważniejsze linki, umożliwiające wsparcie inicjatywy. 

Ta akcja pokazuje, że internet potrafi łączyć ludzi w najpiękniejszy sposób dla pomocy, nadziei i życia!!! Jesteście niesamowici wszyscy - napisała.

Posłuchajcie wykonania Sylwii Grzeszczak. Ciarki gwarantowane!

