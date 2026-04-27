See Bloggers Łódź 2026 już wkrótce! Najwięksi influncerzy i gwiazdy show-biznesu pojawią się na festiwalu

See Bloggers to unikalne wydarzenie, które co roku gromadzi czołowych twórców internetowych, osobistości ze świata mediów, kultury, sportu i show-biznesu. To przestrzeń, gdzie uczestnicy mogą czerpać wiedzę i inspiracje z doświadczeń ekspertów, a także brać udział w kreatywnych warsztatach i panelach dyskusyjnych. Festiwal jest podzielony na kilka stref tematycznych, co pozwala na dogłębne eksplorowanie interesujących zagadnień. Od lat See Bloggers porusza istotne tematy społeczne, takie jak odpowiedzialność w sieci, autentyczność, hejt oraz sposoby przeciwdziałania nienawiści w internecie. Znamy szczegóły tegorocznej edycji.

See Bloggers Łódź 2026 - gdzie i kiedy? Znamy też gości

Tegoroczna edycja See Bloggers Łódź zapowiada się wyjątkowo. Festiwal odbędzie się w dniach 29-31 maja w EC1 Łódź. Organizatorzy potwierdzili już udział wielu znakomitych gości. Na scenie głównej odbędą się dwa kluczowe wydarzenia: wywiad z Dodą - zaangażowaną społecznie artystką, laureatką wielu nagród i jedną z najbardziej charyzmatycznych wokalistek w Polsce, oraz wywiad z Martyną Wojciechowską, dziennikarką, działaczką społeczną zaangażowaną w prawa człowieka, założycielką Fundacji Unaweza, autorką reportaży, filmów dokumentalnych i bestsellerowych książek. Te rozmowy z pewnością dostarczą uczestnikom wielu inspiracji i cennych spostrzeżeń.

Poza indywidualnymi wystąpieniami, See Bloggers oferuje również panele dyskusyjne, w których wezmą udział zarówno influencerzy, jak i gwiazdy telewizji. Jeden z najbardziej oczekiwanych paneli poruszy temat „Błąd, kryzys, comeback – czy da się odbudować zaufanie publiczności?”. W dyskusji wezmą udział takie osobowości jak Kacper Błoński, Lexy Chaplin, Monika Goździalska czy Eliza Macudzińska. To doskonała okazja do refleksji nad dynamiką kariery w internecie i wyzwaniami związanymi z utrzymaniem autentyczności i wiarygodności w oczach publiczności.

#Hasztagi Roku 2026 - to oni są nominowani do nagród

Wieczorem 30 maja przyznane zostaną nagrody dla twórców internetowych, którzy wyróżniają się swoją działalnością, kreatywnością i aktywnością. To prestiżowe wyróżnienie w branży internetowej, doceniające osoby, które wnoszą znaczący wkład w rozwój polskiego internetu. Już teraz znane są nominacje w poszczególnych kategoriach.

W kategorii Influencer Roku 2025 nominowani zostali: Hanna Puchalska (@hi_hania), Natalia Sisik (@nataliasisik), Dominika Rybak (@cruellademon), Santia Kozłowska (@santiakz), Marcel Gawroński (@gawronek007), Klaudia Sadownik (@klaudiasadownik), Monika Kociołek (@monika.kociolek), Katarzyna Szalska (@forsurprise), Warszawski Koks (@warszawskikoks) oraz Paulina Orzechowska (@paullaak).

W kategorii Instagram Roku 2025 o nagrodę powalczą: Paweł Paczul (@pawel.paczul), Wiedza Bezużyteczna (@bezuzytecznapl), Dominik Więcek (@dominik_wiecek), Karolina Byrgiel (@karolina_byrgiel), Elwira Rutkowska-Łabęcka (@elwirarutkowska), Przemysław Mitura (@fizjo.przem), Biedanizm (@biedanizm), Jacek Małagowski (@mr_jaca), Maciek Błaszczyk (@maciek_blaszczyk_), Rozkoszny (@rozkoszny).

Kategoria Influencer Odpowiedzialny Społecznie 2025 to wyróżnienie dla twórców, którzy wykorzystują swoją popularność do promowania ważnych społecznie idei. Nominowani w tej kategorii to: Bedoes, Maciej Musiał, Mikołaj „Baggi” Bagiński, Doda, Joanna Przetakiewicz, Joanna Krupa, Omenaa Mensah, Mateusz Trąbka, Zosia Zborowska, Quebonafide – Kuba Grabowski.

W kategorii Osoby Publiczne Aktywne w Sieci 2025 nominacje otrzymali: Justyna Steczkowska, Mery Spolsky, Adam Zdrójkowski, Martyna Wojciechowska, Vanessa Aleksander, Hanna Żudziewicz, Karolina Gilon, Klaudia El Dursi, Agnieszka Chylińska oraz Klaudia Halejcio.

Zwycięzców wyłoni Kapituła, składająca się z ekspertów związanych ze światem internetu i telewizji. Pełna lista prelegentów tegorocznego Festiwalu, pełne nominacje do nagrody #Hasztagi Roku oraz agenda wydarzenia są stale aktualizowane i dostępne na Instagramie @see_bloggers oraz na stronie seebloggers.pl.

