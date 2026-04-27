Domowy nawóz do borówki zrobisz ze starego chleba. Owoce posypią się z krzaczka

Domowy nawóz do borówki amerykańskiej

Borówka amerykańska to królowa owoców w polskich ogrodach. Chętnie po nią sięgamy, dodając ją do deserów, jogurtów czy owsianek. Nic dziwnego, zaliczana jest do grupy superfood. Antyoksydanty w niej zawarte wspierają pracę serca i mózgu, a także hamują procesy starzenia. Ponadto jej jedzenie pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu i wspiera układ trawienny.

Sama uprawa tego krzewu wcale nie jest skomplikowana. Borówka obficie kwitnie późną wiosną, z kolei owoce można zbierać od lipca do września. Jednak to właśnie wczesna wiosna jest decydującym okresem dla wzrostu rośliny. Jeśli zależy nam na soczystych i słodkich owocach, w maju należy zastosować odpowiednie nawożenie, które wzmocni krzew i pobudzi go do obfitego plonowania.

Nawóz z czerstwego chleba do borówki amerykańskiej

Nawożenie borówki amerykańskiej najlepiej zaplanować na kwiecień i maj, kiedy to roślina zaczyna rosnąć przed wypuszczeniem kwiatów. System korzeniowy krzewu sprawia, że potrzebuje on regularnego wsparcia nawozami. Ważne, by podłoże było przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne, a nade wszystko – kwaśne, z pH wynoszącym od 3,5 do 4,5. Prostą odżywką, która działa na borówki niemal jak sterydy, można przygotować samemu w domu.

Potrzebne będzie duże wiadro i 1,5 bochenka czerstwego chleba (można użyć bułek lub krakersów, ale należy unikać pieczywa z orzechami czy pestkami). Chleb zalewamy wodą, przykrywamy gazą i odkładamy w ciepłe miejsce. Przez kilka dni mieszamy raz dziennie. Na koniec przecedzamy mieszankę. Powstały roztwór należy rozcieńczać z wodą w stosunku 1:3 i używać do podlewania przez cały sezon.

Podlewanie borówki amerykańskiej wiosną

Aby krzewy borówki amerykańskiej mogły zdrowo rosnąć i obficie owocować, niezbędne jest prawidłowe nawadnianie ich w okresie wiosennym. Roślina wytwarza wtedy nowe pędy oraz kwiaty, przez co wymaga ciągłego dostępu do wody. Ziemia wokół niej powinna być lekko wilgotna, jednak nie mokra. Ponieważ korzenie rosną płytko, borówka bardzo źle znosi zarówno suszę, jak i nadmierne przemoczenie podłoża. Dobrą praktyką jest kontrolowanie wilgotności, wkładając palec na kilka centymetrów w ziemię.

Jak często nawadniać roślinę? Wszystko zależy od pogody (opadów, temperatury i wiatru), a także rodzaju gleby (piaszczysta przesycha szybciej niż gliniasta) i wieku krzewu. Młode rośliny wymagają szczególnej troski. W okresach bezdeszczowych na wiosnę, jeden krzew potrzebuje zazwyczaj 10-15 litrów wody podawanej 2 do 3 razy w tygodniu. Do podlewania borówek doskonale nadaje się deszczówka lub odstana woda kranowa, ponieważ krzewy te lubią lekko kwaśny odczyn. Warto unikać podlewania twardą wodą prosto z kranu, ponieważ może to podnieść pH ziemi.