Eveline Cosmetics zmienia nazwę w sieci. Posunięcie giganta zaskoczyło fanki

Popularna marka zmieniła swoją dotychczasową nazwę w mediach społecznościowych, wprawiając konsumentki w osłupienie.

Eveline Cosmetics zaangażowała się w zbiórkę funduszy, przelewając potężne środki na rzecz pacjentów onkologicznych.

Sprawdź drogę na szczyt marki, która zyskała uznanie konsumentek dzięki dobrym składom i niskim cenom.

Eveline Cosmetics to teraz Ewelina Kosmetyczna. Skąd ta decyzja?

Kobiety regularnie korzystające z produktów Eveline Cosmetics mogły poczuć spore zdumienie, odwiedzając profile firmy. Przedsiębiorstwo zdecydowało się na zmianę nazwy w mediach społecznościowych. W miejsce doskonale znanej etykiety wprowadzono w pełni spolszczony wariant, w związku z czym firma funkcjonuje obecnie w internecie jako Ewelina Kosmetyczna. Tego typu nazewnictwo nie jest jednak absolutnym debiutem w przestrzeni internetowej. Influencerki od dłuższego czasu posługiwały się takim właśnie określeniem podczas swoich działań marketingowych, polecając produkty tego producenta.

Zbiórka Łatwogang z ogromną wpłatą od Eveline Cosmetics

Odświeżenie internetowego wizerunku nastąpiło równolegle z potężnym wydarzeniem charytatywnym na platformie YouTube, zainicjowanym przez twórcę znanego jako Łatwogang. Marka postanowiła wesprzeć podopiecznych Fundacji Cancer Fighters i zasiliła konto trwającej zbiórki niebagatelną kwotą 1,2 miliona złotych, stając się jednym z liderów wśród darczyńców. Warto zaznaczyć, że charytatywna transmisja internetowa trwała bez przerwy przez dziewięć dób, a jej celem była pomoc najmłodszym pacjentom zmagającym się z chorobami onkologicznymi. Bezpośrednim powodem rozpoczęcia tej inicjatywy był utwór muzyczny rapera Bedoesa zatytułowany "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", w którym wystąpiła Maja Mecan, wspierana przez wspomnianą fundację. Cała youtubowa inicjatywa zgromadziła ostatecznie astronomiczną sumę ponad 251 milionów złotych.

Asortyment Eveline Cosmetics podbija rynek od dekad

Od 1983 roku Eveline Cosmetics regularnie dostarcza na rynek preparaty do pielęgnacji oraz kolorowe kosmetyki, budując pozycję prawdziwego hegemona w polskiej branży. W początkowej fazie działalności klienci mogli nabyć głównie pomadki oraz tusze do rzęs, by z biegiem lat zyskać dostęp do zaawansowanych kuracji dla skóry. Dziś oferta krajowego giganta imponuje niesamowitą różnorodnością na drogeryjnych półkach. Kobiety w każdym zakątku kraju mogą zaopatrzyć się w specjalistyczne sera, kremy, preparaty do stylizacji paznokci oraz bogatą gamę kosmetyków makijażowych. Fenomen tej popularnej marki bez wątpienia opiera się na idealnym balansie między satysfakcjonującą jakością, powszechną obecnością w sklepach oraz przyjaznymi dla portfela cenami.

