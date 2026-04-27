Państwowe spółki hojnie sponsorują Ekstraklasę. Poseł pyta o kryteria i transparentność wydatków

- Poseł domaga się ujawnienia, które państwowe spółki i jakimi kwotami wspierają polską ligę piłkarską w ostatnich latach.
- Kluczowe pytanie dotyczy kryteriów, jakimi kierują się państwowi giganci, wybierając konkretne kluby do sponsorowania.
- Interpelacja porusza również kwestię nadzoru ministerstwa nad polityką sponsoringową oraz oceny efektywności tych działań.
Publiczne środki w profesjonalnym sporcie. Poseł domaga się listy sponsorów i kwot
Poseł Tomasz Rzymkowski w swojej interpelacji do ministra aktywów państwowych zwraca uwagę na rosnące zaangażowanie finansowe spółek Skarbu Państwa w sponsoring klubów piłkarskiej Ekstraklasy. Jak podkreśla, w przestrzeni publicznej regularnie pojawiają się doniesienia o znaczących umowach, jednak brakuje pełnej transparentności w tym zakresie.
W związku z tym parlamentarzysta domaga się przedstawienia szczegółowej listy państwowych spółek, które w latach 2024-2026 zawarły umowy sponsoringowe z Ekstraklasą SA oraz poszczególnymi klubami. Chce również poznać łączne kwoty, jakie zostały przeznaczone na ten cel, argumentując, że środki te mają charakter publiczny i podlegają szczególnej kontroli.
Jak państwowe spółki wybierają kluby? Pytania o kryteria i nadzór ministerstwa
Jednym z kluczowych zagadnień poruszonych przez posła Rzymkowskiego jest brak jasnych zasad przyznawania wsparcia finansowego. W interpelacji pyta on wprost, jakie kryteria decydują o wyborze konkretnych klubów jako beneficjentów sponsoringu ze strony państwowych podmiotów.
Poseł chce się również dowiedzieć, czy Ministerstwo Aktywów Państwowych sprawuje jakikolwiek nadzór nad polityką sponsoringową spółek Skarbu Państwa. Zwraca się z pytaniem, czy resort wydaje w tej sprawie specjalne wytyczne, które miałyby zapewnić racjonalność i spójność podejmowanych decyzji.
Czy sponsoring się opłaca? Poseł pyta o efektywność i standardy przejrzystości
W dokumencie podniesiono także kwestię oceny skuteczności wydawanych pieniędzy. Zdaniem posła, istotne jest, w jaki sposób spółki Skarbu Państwa mierzą efektywność działań sponsoringowych, na przykład w kontekście promocji marki, zwrotu z inwestycji czy oddziaływania społecznego.
Tomasz Rzymkowski pyta również, czy resort rozważa wprowadzenie jednolitych standardów przejrzystości dla wszystkich wydatków sponsoringowych w sporcie. W interpelacji pojawia się też pytanie o ewentualne przypadki rozwiązywania lub renegocjowania umów z klubami i przyczyny takich decyzji.
Interpelacja skierowana do ministra aktywów państwowych ma na celu uzyskanie kompleksowych informacji na temat zaangażowania finansowego spółek państwowych w polską piłkę nożną. Odpowiedzi na postawione pytania mają pomóc w ocenie, czy publiczne środki są wydatkowane w sposób transparentny, celowy i efektywny.
Poseł oczekuje na szczegółowe dane dotyczące umów, kwot oraz mechanizmów kontrolnych, które regulują politykę sponsoringową podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa.