Państwowe spółki hojnie sponsorują Ekstraklasę. Poseł pyta o kryteria i transparentność wydatków

Poseł domaga się ujawnienia, które państwowe spółki i jakimi kwotami wspierają polską ligę piłkarską w ostatnich latach.

Kluczowe pytanie dotyczy kryteriów, jakimi kierują się państwowi giganci, wybierając konkretne kluby do sponsorowania.

Interpelacja porusza również kwestię nadzoru ministerstwa nad polityką sponsoringową oraz oceny efektywności tych działań.

Publiczne środki w profesjonalnym sporcie. Poseł domaga się listy sponsorów i kwot

Poseł Tomasz Rzymkowski w swojej interpelacji do ministra aktywów państwowych zwraca uwagę na rosnące zaangażowanie finansowe spółek Skarbu Państwa w sponsoring klubów piłkarskiej Ekstraklasy. Jak podkreśla, w przestrzeni publicznej regularnie pojawiają się doniesienia o znaczących umowach, jednak brakuje pełnej transparentności w tym zakresie.

W związku z tym parlamentarzysta domaga się przedstawienia szczegółowej listy państwowych spółek, które w latach 2024-2026 zawarły umowy sponsoringowe z Ekstraklasą SA oraz poszczególnymi klubami. Chce również poznać łączne kwoty, jakie zostały przeznaczone na ten cel, argumentując, że środki te mają charakter publiczny i podlegają szczególnej kontroli.

Jak państwowe spółki wybierają kluby? Pytania o kryteria i nadzór ministerstwa

Jednym z kluczowych zagadnień poruszonych przez posła Rzymkowskiego jest brak jasnych zasad przyznawania wsparcia finansowego. W interpelacji pyta on wprost, jakie kryteria decydują o wyborze konkretnych klubów jako beneficjentów sponsoringu ze strony państwowych podmiotów.

Poseł chce się również dowiedzieć, czy Ministerstwo Aktywów Państwowych sprawuje jakikolwiek nadzór nad polityką sponsoringową spółek Skarbu Państwa. Zwraca się z pytaniem, czy resort wydaje w tej sprawie specjalne wytyczne, które miałyby zapewnić racjonalność i spójność podejmowanych decyzji.

Czy sponsoring się opłaca? Poseł pyta o efektywność i standardy przejrzystości

W dokumencie podniesiono także kwestię oceny skuteczności wydawanych pieniędzy. Zdaniem posła, istotne jest, w jaki sposób spółki Skarbu Państwa mierzą efektywność działań sponsoringowych, na przykład w kontekście promocji marki, zwrotu z inwestycji czy oddziaływania społecznego.

Tomasz Rzymkowski pyta również, czy resort rozważa wprowadzenie jednolitych standardów przejrzystości dla wszystkich wydatków sponsoringowych w sporcie. W interpelacji pojawia się też pytanie o ewentualne przypadki rozwiązywania lub renegocjowania umów z klubami i przyczyny takich decyzji.

Interpelacja skierowana do ministra aktywów państwowych ma na celu uzyskanie kompleksowych informacji na temat zaangażowania finansowego spółek państwowych w polską piłkę nożną. Odpowiedzi na postawione pytania mają pomóc w ocenie, czy publiczne środki są wydatkowane w sposób transparentny, celowy i efektywny.

Poseł oczekuje na szczegółowe dane dotyczące umów, kwot oraz mechanizmów kontrolnych, które regulują politykę sponsoringową podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa.