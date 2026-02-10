Agata Konarska długo chroniła córkę przed mediami. Teraz wspólnie przemówiły

Pokazanie się cenionej konferansjerki z 18-letnią córką wywołało spore zaskoczenie. Do tej pory Agata Konarska niewiele mówiła o swojej rodzinie, podkreślając, że jej najbliżsi sami bardzo unikają rozgłosu. Dziennikarka należy też do grupy osób, które są przeciwne upublicznianiu wizerunku własnych dzieci. Jak mówi dziś jej dorosła pociecha, doceniała to, że mimo ochrony prywatności miała cały czas możliwość drobnego kontaktu ze światem show biznesu.

Agata Konarska ma dorosłą córkę. Chroniła ją przed rozgłosem

52-letnia dziennikarka od lat 90. jest związana z Telewizją Polską. W swojej karierze porowadziła rozmaite prestiżowe wydarzenia, takie jak Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, Konkurs Chopinowski, festiwal Camerimage czy konferencje prasowe podczas Eurowizji Junior w Polsce. Niewiele jednak mówi o swoim życiu prywatnym. Z nielicznych doniesień mogliśmy się lakonicznie dowiedzieć, że Agata Konarska wychowuje córkę Agatę i przekazała jej swoją pasję do tenisa.

Ostatnio duet pojawił się niespodziewanie na Gali Mistrzów Sportu, pozując dla fotoreporterów. Ukazał się też pierwszy wspólny wywiad matki i córki. W rozmowie z serwisem "Świat Gwiazd" ceniona prezenterka telewizyjna przyznała, że konsekwentnie omija tematy związane z życiem osobistym, a sami członkowie jej rodziny stronią od medialnego zgiełku.

"Ja o życiu prywatnym nie udzielam wywiadów, nie mówię o tym i w mediach społecznościowych też tylko mówię o swoich sprawach zawodowych, ewentualnie o jakichś podróżach. [...] Oceny są dosyć jednoznaczne osób, które gdzieś tam małe dzieci promują w mediach społecznościowych czy gdziekolwiek indziej. Ja jestem raczej tego przeciwniczką. Poza tym członkowie mojej rodziny, moi najbliżsi, też nie przepadają za upublicznianiem swoich wizerunków i raczej starają się od show biznesu trzymać z daleka. Ja to po prostu szanuję" - powiedziała.

"Mogłam chociaż troszeczkę popatrzeć na to od środka"

Dziś córka Agaty Konarskiej ma już 18 lat i jak powiedziała we wspólnym wywiadzie z mamą, doceniała zawsze możliwość poznania show biznesu od środka. Wspólne zdjęcia pań znajdziecie w naszej galerii poniżej.

"Gdzieś tam zawsze pamiętam, że nawet jak moja mama jeździła do Opola i prowadziła koncerty, to zawsze gdzieś tam mnie ciągnęło, żeby pojechać z mamą, żeby troszeczkę poznać ten świat od środka. Gdzieś tam wiadomo, że też dla osób, które nie są w tym i są gdzieś z boku, ten świat show biznesu wydaje się czymś wielkim, czymś wyjątkowym i takim światem, do którego nie za bardzo ma się dostęp. Dlatego właśnie ze względu na to, że mama ma takie możliwości i gdzieś tam pracuje, to zawsze doceniałam, kiedy mnie gdzieś zabierała i mogłam chociaż troszeczkę popatrzeć na to od środka" - wyjaśniła.