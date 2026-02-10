Chappell Roan zwolniła menedżera. Powodem akty Epsteina! Wydała oświadczenie

Chappell Roan zwolniła menedżera

Chappell Roan wydała komunikat, w którym poinformowała, że zakończyła współpracę z agencją prowadzoną przez Caseya Wassermana. - Od dziś nie jestem już reprezentowana przez Wasserman, agencję talentów kierowaną przez Caseya Wassermana. Stawiam moim zespołom najwyższe standardy i mam również obowiązek je chronić. Żaden artysta, agent ani pracownik nie powinien być kiedykolwiek zmuszany do bronienia lub przymykania oka na działania, które tak głęboko stoją w sprzeczności z naszymi własnymi wartościami moralnymi. Mam ogromny szacunek i wdzięczność dla agentów oraz pracowników, którzy niestrudzenie pracują na rzecz swoich artystów, i odmawiam biernego stania z boku. Artyści zasługują na reprezentację, która jest zgodna z ich wartościami oraz wspiera ich bezpieczeństwo i godność. Ta decyzja odzwierciedla moje przekonanie, że prawdziwa zmiana w naszej branży wymaga odpowiedzialności i przywództwa, które buduje zaufanie - czytamy w oświadczeniu.

Casey Wasserman w aktach Epsteina

Decyzja Chappell Roan spowodowana jest informacją, że nazwisko Caseya Wassermana pojawiło się w aktach Epsteina. Wasserman, który jest też szefem Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku, spotkał się z krytyką za flirty mailowe z Ghislaine Maxwell, skazaną za handel ludźmi w celach seksualnych, ponad 20 lat temu.

Chappell Roan - kim jest?

Chappell Roan to tak naprawdę Kayleigh Rose Amstutz. Kiedy była 17-latką dodała na YouTube swoją własną piosenkę "Die Young", która została zauważona przez jedną z dużych wytwórni muzycznych. Tak też podpisała swój pierwszy kontrakt. W 2020 roku zaczęła współpracować z cenionym producentem Danem Nigro. Na początku 2024 wystąpiła na festiwalu Coachella, co definitywnie zwiększyło zainteresowanie jej twórczością. Jeżeli chodzi o wizerunek, Chappell inspiruje się głównie makijażem drag queen, a także punkowymi trendami z lat 80. Artystka mówi też, że Chappell Roan to pewnego rodzaju alter ego, W jednym z wywiadów Roan zdradziła, że cztery lata temu zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową.