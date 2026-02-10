Renata Przemyk kończy 60 lat. Nie każdy wie, jakie artystka ma wykształcenie

Renata Przemyk to bez wątpienia jedna z najbardziej charakterystycznych i cenionych polskich artystek. Jej muzyka, balansująca na pograniczu rocka, popu, poezji śpiewanej i alternatywy, od lat zachwyca słuchaczy. Teksty jej utworów często poruszające trudne tematy, wyróżniając się głębią i poetyckim językiem. Wokal jest zaś rozpoznawalny od pierwszych dźwięków, a jej sceniczna energia i charyzma konsekwentnie przyciągają fanów na koncerty.

Wywiad Kuba Szmajkowski | Radio ESKA

Renata Przemyk kończy 60 lat. Na scenie jest od dekad

Renata Przemyk ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień, w tym Fryderyka i nagrody na festiwalach w Opolu i Sopocie. W ubiegłym roku została odznaczona Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Mimo bogatej dyskografii i ugruntowanej pozycji na rynku muzycznym pozostaje wierna swoim artystycznym ideałom i nie boi się eksperymentować z dźwiękiem i formą.

Debiutowała w 1988 roku na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie, gdzie rok później zdobyła Grand Prix. Pojawiła się także na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, ale jak sama wspominała, to kultowy festiwal jarociński w roku 1990 dał jej najwięcej. W kolejnych latach nie tylko wydawała przeboje, które przyniosły jej w 1996 roku Fryderyka dla najlepszego albumu, ale także związała się z teatrem. 10 lutego 2026 roku skończyła 60 lat. W dotychczasowym dorobku ma aż 12 albumów solowych.

ZOBACZ TEŻ: Justyna Steczkowska zachwyca figurą na egzotycznych wczasach. Zabrała tam przyszłą synową

Artystka skończyła nietypowe studia. Takie ma wykształcenie

Pochodząca z Bielska-Białej piosenkarka mieszkała w rodzinnym mieście aż do ukończenia szkoły średniej. Następnie przeprowadziła się do Katowic, gdzie studiowała na Uniwersytecie Śląskim. Choć mogłoby się wydawać, że podjęła wyższe studia na kierunku związanym z muzyką lub innymi dziedzinami sztuki, to jednak zdecydowała się na zgoła inną ścieżką. Ukończyła studia językowe? Z wykształcenia Renata Przemyk jest bohemistką. Wiedzieliście?

Z okazji urodzin składamy artystce najlepsze życzenia.