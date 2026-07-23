Oszustwo w Warszawie-Pradze Południe. 33-latek wyłudził 31 000 zł od seniorki

Oszustwo metodą na kaucję za wypadek

Do komendy policji wpłynęło zgłoszenie o oszustwie, którego sprawcy działali metodą na kaucję za wypadek. Pokrzywdzona 87-letnia kobieta odebrała telefon z informacją, że jej bratanica mieszkająca w Anglii spowodowała wypadek drogowy. Z przekazanych informacji wynikało, że krewna potrąciła rowerzystę i grozi jej za to tymczasowe aresztowanie. Aby uniknąć osadzenia w areszcie, konieczne było przekazanie pieniędzy na kaucję. Seniorka zdecydowała się pomóc bliskiej osobie i w umówionym miejscu przekazała nieznanemu mężczyźnie 31 000 zł.

Zatrzymanie 33-latka i zabezpieczenie narkotyków

Sprawą wyłudzenia pieniędzy zajęli się kryminalni, którzy przeprowadzili liczne ustalenia oraz sprawdzili pozyskane informacje. Dzięki pracy operacyjnej funkcjonariusze wytypowali i dotarli do 33-latka, który odebrał gotówkę od pokrzywdzonej kobiety. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów w miejscu, w którym aktualnie zamieszkiwał. Podczas przeszukania lokalu mundurowi znaleźli na stole porcję mefedronu przygotowaną do zażycia. Narkotyki zostały zabezpieczone jako dowód w sprawie, a mężczyzna trafił do policyjnej celi.

Tymczasowy areszt za oszustwo i posiadanie mefedronu

Na podstawie zgromadzonych materiałów procesowych zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono dwa zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy dokonania oszustwa, natomiast drugi posiadania środków odurzających znalezionych podczas interwencji. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do tego wniosku i 33-latek został odizolowany w areszcie. Postępowanie w tej sprawie jest nadal prowadzone pod nadzorem praskiej prokuratury.

Źródło: Policja.pl