Zatrzymanie w Dzierżoniowie. Uciekał przed policją z dzieckiem w nosidełku

Interwencja na targowisku miejskim w Dzierżoniowie

Funkcjonariusze z Dzierżoniowa prowadzili 23 lipca 2026 roku działania operacyjne, które pozwoliły na ustalenie, że na terenie miejskiego targowiska mogą być sprzedawane wyroby tytoniowe bez wymaganych znaków akcyzy. Policjanci objęli to miejsce obserwacją, a następnie przystąpili do legitymowania dwóch mężczyzn w wieku 26 i 29 lat. 26-latek został zatrzymany bezpośrednio po tym, jak dokonał sprzedaży nielegalnych towarów. Drugi z mężczyzn nie podporządkował się poleceniom i podjął próbę ucieczki samochodem.

Ucieczka pieszo z niemowlęciem i uszkodzenie pojazdu służbowego

Kierowca pojazdu wykonywał na drodze niebezpieczne manewry, w wyniku których uszkodził infrastrukturę oraz samochód wykorzystany przez funkcjonariuszy do zablokowania przejazdu. Po unieruchomieniu auta 29-latek kontynuował ucieczkę pieszo, trzymając w ręku nosidełko z około rocznym dzieckiem. Policjanci zatrzymali go po krótkim pościgu, a na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Medycy przebadali rocznego chłopca i stwierdzili, że nie odniósł on żadnych obrażeń. Dziecko zostało przekazane pod opiekę członka rodziny.

Zabezpieczone wyroby tytoniowe i narkotyki

Podczas przeszukania samochodu należącego do zatrzymanego mężczyzny policjanci znaleźli ponad 16 600 papierosów oraz ponad 9 kilogramów krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy. W pojeździe ujawniono również kokainę, która została zabezpieczona jako dowód w sprawie. Wstępne szacunki wskazują, że działania zatrzymanych doprowadziły do uszczuplenia podatkowego na szkodę Skarbu Państwa w wysokości ponad 33 000 zł. Dzięki skutecznej akcji funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz patrolu prewencji nielegalny towar nie trafił do dalszego obrotu.

Konsekwencje prawne dla zatrzymanych mężczyzn

W toku dalszych czynności mundurowi ustalili, że 29-letni kierowca był osobą poszukiwaną przez organy ścigania. Mężczyzna posiadał również aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, który złamał podczas próby ucieczki. Obaj zatrzymani mieszkańcy usłyszeli już zarzuty i odpowiedzą za popełnione przestępstwa przed sądem. Funkcjonariusze podkreślają, że zdecydowane działania pozwoliły na szybkie zakończenie niebezpiecznego zdarzenia i zabezpieczenie niedozwolonych substancji.

Źródło: Policja.pl