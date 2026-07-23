Zatrzymanie w Sierakowie. Kierowca z trzema zakazami trafił do aresztu

Kontrola drogowa w Sierakowie

Funkcjonariusze słupeckiej drogówki zatrzymali mieszkańca gminy Strzałkowo w miejscowości Sierakowo. Do zdarzenia doszło 20 lipca 2026 roku, kiedy 27-latek poruszał się samochodem osobowym. W trakcie weryfikacji dokumentów okazało się, że mężczyzna posiada trzy aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych wydane przez sądy. Dodatkowo funkcjonariusze potwierdzili, że zatrzymany zlekceważył decyzję Starosty Słupeckiego o cofnięciu uprawnień do kierowania.

Tryb przyspieszony i tymczasowy areszt dla 27-latka

Młody człowiek trafił prosto do policyjnej izby zatrzymań, skąd po niespełna dwóch dobach został doprowadzony na salę sądową. Szybkie przeprowadzenie postępowania było możliwe dzięki wdrożeniu trybu przyspieszonego wobec sprawcy przestępstwa. Sędzia uznał, że jedynie izolacja w formie tymczasowego aresztowania zapewni prawidłowy tok postępowania, dlatego wydał postanowienie o 3-miesięcznym pobycie w odosobnieniu. Mężczyzna został przewieziony do aresztu śledczego bezpośrednio po ogłoszeniu decyzji na sali rozpraw.

Źródło: Policja.pl