Sylwia Grzeszczak popłakała się ze wzruszenia! Nagranie rozłożyło ją na łopatki

Mało która gwiazda może pochwalić się takim katalogiem, co Sylwia Grzeszczak. Mimo że od premiery ostatniej płyty artystki minęło blisko 10 lat, nie można jej zarzucić, że nie dostarcza fanom nowych przeżyć w postaci utworów muzycznych. Jej najbardziej aktualne wydawnictwa - "Motyle", "Latawce" czy "Słowa na K" okazały się wielkimi hitami, generując miliony odsłon w serwisach cyfrowych. Grzeszczak ma także za sobą wielką trasę koncertową "było sobie marzenie", podczas której zaprezentowała na żywo niewydany kawałek "1/8".

Grzeszczak zachwycona nagraniem

Mimo napiętego grafiku gwiazda znajduje czas na surfowanie po sieci. Za pośrednictwem mediów społecznościowych podzieliła się wyjątkowym nagraniem - coverem piosenki "Małe rzeczy" w wykonaniu dziecięcych wokalistów. Grzeszczak opatrzyła je pięknym, doceniającym ich talent opisem.

Młodzi artyści, którzy śpiewają z tak ogromnym sercem i emocjami. A te ich czyste, dziecięce głosy mają w sobie coś tak niezwykle pięknego i poruszającego… - napisała.

W rozmowie z Eska.pl piosenkarka wyjawiła, jak trafiła na nagranie i jakie emocje w niej wywołało.

Sylwia Grzeszczak: Zawsze zostawałam sama

Sylwia Grzeszczak popłakała się ze wzruszenia

Sylwia doskonale pamięta swoje początki. Sama zaczynała przygodę z muzyką jako dziecko, występując programie "Od przedszkola do Opola". Później, już jako nastolatka, próbowała swoich sił w "Idolu". W rozmowie z serwisem Eska wokalistka wyjawiła, co tak bardzo zachwyciło ją w udostępnionym nagraniu. Okazuje się, że trafiła na nie za sprawą wielbicieli, którzy oznaczali jej profil w komentarzach pod oryginalnym wideo.

Bardzo dużo ludzi zaczęło mnie oznaczać, żeby ten materiał na pewno do mnie dotarł. Jak tylko to obejrzałam, to pojawiły się łzy wzruszenia. Od razu, natychmiast. Wrażliwość tych dzieci i sposób spędzania wakacji. Piękny. Czuć, że spełniają marzenia, ale też ciężko pracują - wyznała poruszona piosenkarka.