Byłem w Muzeum Abby. Gratka dla fanów zespołu kryje wiele niespodzianek

ABBA była światowym fenomenem. W tle wielkich przebojów rozegrały się osobiste dramaty

Zespół tworzyli Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni-Frid Lyngstad. Muzycy, którzy mieli już na koncie niemałe sukcesy w Szwecji przed stworzeniem Abby, stanowili potem prywatnie dwa małżeństwa. Niestety, związki nie przetrwały światowej sławy grupy, a końcowa faza twórczości zdaniem wielu fanów odzwierciedlała osobiste rozterki muzyków.

ABBA powstała w 1972 roku i działała przez dziesięć lat. Przełomowym momentem była wygrana na Eurowizji, która otworzyła Szwedom drzwi do międzynarodowej kariery. Największymi przebojami zespołu były piosenki, takie jak "Dancing queen", "Mamma mia, "Waterloo", "The winner takes it all" czy "Gimme, gimme, gimme". Łączna liczba sprzedanych płyt najprawdopodobniej przekroczyła 400 milionów. Mimo rozpadu, a właściwie bezterminowego zawieszenia działalności, w 1982 roku - fenomen Abby trwa do dziś. W 2021 roku zespół wydał pierwszy od czterech dekad album "Voyage", być może swój ostatni wspólny projekt.

"ABBA. The Museum" w Sztokholmie to gratka dla fanów. Mnóstwo oryginalnych pamiątek

Otwarte w 2013 roku Muzeum Abby oferuje nie tylko ogromną liczbę oryginalnych kostiumów, instrumentów muzycznych czy płyt. Ekspozycje opowiadają również indywidualne historie członków grupy przed rozpoczęciem wspólnej kariery, a także ich projekty artystyczne, które podjęli już po zawieszeniu działalności. W jednym z pierwszych pomieszczeń odwzorowany jest park, w którym ta wyjątkowa czwórka artystów poznała się i spędzała razem wiele czasu na początku kariery. Twórcy muzeum odwzorowali także studio nagraniowe, garderobę czy domek letniskowy, w którym powstało wiele przebojów Abby.

Szczególnie miejsce w historii grupy zajmuje wygrana w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji w 1974 roku. W jednym z pomieszczeń można obejrzeć kostiumy i instrumentu z występu w Brighton, poznać szczegóły zza kulis oraz zobaczyć medal przyznany za zwycięstwo z hitem "Waterloo". Imponująca liczba pamiątek, w tym pocztówek, listów od fanów, biletów i ulotek, zachowała się także ze słynnej trasy koncertowej po Australii. Czy w muzeum pojawił się wątek wizyty Abby w Polsce w 1976 roku? Niestety - nie. Muzeum oferuje także elementy interaktywne, przetłumaczone na angielski, archiwalne wywiady z członkami Abby oraz studio karaoke, w którym można dołączyć do zespołu. Zgodnie z informacjami w sieci, rzeczywiście zwiedzanie może zająć od 1,5 do 2 godzin! Zdjęcia znajdziecie w przygotowanej galerii.

Muzeum Abby - gdzie i kiedy czynne? Ile kosztują bilety?

Muzeum mieści się przy ulicy Djurgårdsvägen na słynącej z licznych muzeów wyspie Djurgården, gdzie znajduje się też słynny sztokholmski Skansen oraz muzea Wazów, Wikingów czy alkoholu. Dojazd ze ścisłego centrum miasta to zaledwie kilkanaście minut tramwajem. "ABBA. The Museum" jest czynne codziennie w godzinach 10-18.

Wejście jest możliwe co 30 minut, zgodnie z godziną podaną na bilecie. Wejściówka dla osoby dorosłej kosztuje 269 SEK, co przekłada się na ok. 107 złotych. Możliwe są zniżki dla dzieci, seniorów i studentów oraz bilet rodzinny dla pary z co najmniej jednym dzieckiem.

