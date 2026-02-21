Johannes Hoesflot Klaebo ze złotem na 50 km. Ile rekordów zdołał pobić?

Klaebo mistrzem na 50 km

Norweski biegacz Johannes Hoesflot Klaebo zdobył swój jedenasty złoty medal zimowych igrzysk olimpijskich, triumfując w Tesero na dystansie 50 km. Na mecie wyprzedził swoich rodaków: Martina Loewstroema Nyengeta, który zajął drugie miejsce ze stratą 8,9 sekundy, oraz Emila Iversena, trzeciego ze stratą 30,7 sekundy. Polski reprezentant, Dominik Bury, zajął znakomite 12. miejsce, tracąc do zwycięzcy 6 minut i 54,9 sekundy, co jest jego bardzo dobrym osiągnięciem. To szóste złoto Klaebo na tych konkretnych igrzyskach Mediolan-Cortina.

To zwycięstwo czyni Klaebo posiadaczem jedenastu złotych krążków olimpijskich w karierze, co umacnia jego pozycję w historii sportów zimowych. Po wcześniejszym triumfie w sztafecie Norweg poprawił blisko 50-letnie osiągnięcie amerykańskiego panczenisty Erica Heidena z 1980 roku. Heiden w Lake Placid zdobył pięć złotych medali na jednych igrzyskach, jednak wszystkie jego zwycięstwa były w biegach indywidualnych, podczas gdy dwa złota Klaebo na tych igrzyskach pochodzą z konkurencji drużynowych. Tym samym rekord Heidena w indywidualnych triumfach wciąż pozostaje aktualny.

Jak przebiegał historyczny bieg Klaebo?

Na początku biegu na dystansie 50 km, zgodnie z przewidywaniami, na czele znalazła się czwórka Norwegów: Klaebo, Nyenget, Iversen oraz Harald Oestberg Amundsen. Przez pierwsze dziesięć kilometrów w czołówce utrzymywała się grupa około dwudziestu zawodników, w tym Fin Iivo Niskanen, jeden z kandydatów do podium, oraz sportowiec neutralny Sawielij Korostieliow. Dominik Bury rozpoczął bieg w okolicach 30. pozycji, lecz systematycznie awansował, by po 12 kilometrach zająć 24. lokatę, pokazując konsekwencję w walce. Na 14. kilometrze Amundsen i Niskanen niespodziewanie zakończyli bieg, nie wytrzymując narzuconego tempa.

W połowie dystansu, po przebyciu około 25 kilometrów, wielu zawodników zdecydowało się na wymianę nart. Prowadząca trójka Norwegów, z Emilem Iversenem na czele od 18. kilometra, kontynuowała bieg bez tej przerwy, zwiększając przewagę nad resztą stawki do ponad 40 sekund. Na 10 kilometrów przed metą zmęczeni rywale nie byli w stanie zbliżyć się do skandynawskich liderów, a Francuz Theo Shely zameldował się na mecie jako czwarty. Na trzy kilometry przed końcem Iversen stracił kontakt z prowadzącą dwójką, a Johannes Hoesflot Klaebo na ostatnim podbiegu zdecydowanie przyspieszył, wyprzedzając Martina Loewstroema Nyengeta i zwyciężył bez zagrożenia.

