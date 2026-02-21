Mikayla Demaiter odkrywa biust! Igrzyska trwają, a ona wybrała inną drogę

Finałowy mecz hokeja kobiet na Igrzyskach Olimpijskich 2026 odbył się bez udziału Mikayli Demaiter, choć Kanadyjka uchodziła za duży talent.

Powodem rozbratu ze sportem była poważna kontuzja kolana oraz rosnące zainteresowanie branżą modową.

Obecnie była bramkarka spełnia się jako modelka, a jej profil w mediach społecznościowych śledzi ponad 3 miliony użytkowników.

Kontuzja przekreśliła sportowe plany Kanadyjki

Kanadyjska drużyna musiała uznać wyższość Amerykanek w finale turnieju olimpijskiego. W składzie zabrakło najpiękniejszej hokeistki świata, które zdecydowała się na zmianę branży. Decyzja o zmianie życiowej ścieżki zapadła kilka lat temu, gdy poważna kontuzja kolana uniemożliwiła jej kontynuowanie profesjonalnej kariery. Zamiast rywalizacji na lodzie, Demaiter postanowiła skupić się na świecie mody.

Hokej na lodzie kobiet: Szwecja zapewniła sobie awans, a co z resztą?

"Drogi hokeju, czas się pożegnać. Nadszedł czas, aby przewrócić stronę i przejść do następnego rozdziału mojego życia, ponieważ tym razem nie będziesz moim głównym celem"

Takie oświadczenie była zawodniczka opublikowała w mediach społecznościowych, definitywnie kończąc swoją przygodę ze sportem wyczynowym. Obecnie Mikayla Demaiter raczej nie żałuje swojej decyzji i odnosi sukcesy na nowym polu zawodowym. Podczas gdy trwają zmagania olimpijskie, modelka publikuje w sieci efekty nowych sesji zdjęciowych. Na najnowszych fotografiach prezentuje swoją sylwetkę w bardzo odważnych stylizacjach, co spotyka się z natychmiastową reakcją internautów.

Joanna Krupa o relacji z Dominikiem Tarczyńskim. Modelka stawia sprawę jasno

Kariera w modelingu i miliony fanów

Transformacja z hokeistki w influencerkę przyniosła Kanadyjce ogromną popularność. Jej profil na Instagramie obserwuje już ponad 3 miliony osób, które regularnie komentują udostępniane treści. Demaiter konsekwentnie buduje swój wizerunek, publikując zdjęcia, które często - zdaniem części widzów - balansują na granicy cenzury. Niezależnie od tego, czy pozuje w skąpej bieliźnie, czy w stylizowanych strojach tematycznych, każde jej zdjęcie generuje olbrzymie zasięgi.

71