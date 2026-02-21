Bezpieczeństwo Igrzysk Mediolan-Cortina 2026. Czy ich obecność była kluczowa?

Katarscy funkcjonariusze wspierali igrzyska Mediolan-Cortina

W Mediolanie, w przeddzień zakończenia XXV zimowych igrzysk olimpijskich, miała miejsce ceremonia pożegnania funkcjonariuszy policji z Kataru. Ich przybycie do Włoch było częścią operacji mającej na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa podczas wydarzenia **Igrzyska Mediolan-Cortina 2026**. Współpraca ta stanowiła odpowiedź na wcześniejsze wsparcie logistyczne, jakiego włoska policja udzieliła Katarowi w czasie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2022 roku. Misja obejmowała łącznie 271 osób, w tym policjantów oraz cywilów, jak podała włoska agencja Ansa.

Katarscy uczestnicy przybyli do Włoch wraz z imponującą kolumną wozów opancerzonych. Ich przejazd ulicami Mediolanu na początku lutego **wywołał znaczną sensację** wśród mieszkańców i mediów. Obecność międzynarodowego kontyngentu podkreślała wagę zabezpieczeń, jakie towarzyszyły jednemu z największych wydarzeń sportowych na świecie. Działania te były kluczowe dla zapewnienia spokoju i porządku publicznego w regionie.

Jak oceniono rolę policji z Kataru?

Podczas uroczystości pożegnalnej, która odbyła się w sobotę, przedstawiciele włoskich władz złożyli podziękowania. Kierownictwo włoskiej policji, lokalne władze, dowództwo karabinierów oraz Gwardii Finansowej, a także organizatorzy igrzysk, docenili wkład kontyngentu z Kataru. Podkreślono ich **udział w koordynacji działań** mających na celu zapewnienie kompleksowego bezpieczeństwa. To świadczy o międzynarodowym charakterze wyzwań związanych z organizacją tak dużych imprez.

W trakcie ceremonii pożegnalnej szczególnie zwrócono uwagę na zaangażowanie i profesjonalizm, jakimi wykazali się funkcjonariusze z Kataru. Ich praca była integralną częścią sukcesu operacji zabezpieczającej. XXV zimowe igrzyska olimpijskie **Mediolan-Cortina** oficjalnie dobiegły końca w niedzielę, pozostawiając za sobą doświadczenie międzynarodowej współpracy na rzecz bezpieczeństwa. Udział zagranicznych sił był precedensem, który może wpłynąć na przyszłe podobne wydarzenia.

