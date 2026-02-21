ŁKS Commercecon Łódź traci ważną zawodniczkę. Co zagraża pozycji wicemistrzyń Polski?

Rozwiązanie kontraktu z Brazylijką Cechetto

Brazylijska atakująca Daniela Cechetto oficjalnie odchodzi z zespołu ŁKS Commercecon Łódź. Klub poinformował w sobotę, że kontrakt z 25-letnią zawodniczką został rozwiązany za porozumieniem stron. Głównym powodem rozstania są jej utrzymujące się problemy zdrowotne. Decyzja ta kończy jej krótką przygodę z łódzkim klubem.

Cechetto dołączyła do ŁKS przed poprzednim sezonem, który jednak w całości poświęciła na leczenie i rehabilitację po poważnej kontuzji kolana. Niestety, obecne rozgrywki również przyniosły jej kolejne urazy i komplikacje zdrowotne. W efekcie, w siatkarskiej ekstraklasie rozegrała jedynie 13 spotkań, w których zdobyła łącznie 47 punktów.

Kto zastąpi Danielę Cechetto na ataku?

Po odejściu Brazylijki, jedyną nominalną atakującą w kadrze łódzkiego klubu pozostaje Anastazja Hryszczuk. Warto jednak zaznaczyć, że również ona rzadko pojawiała się na boisku w obecnym sezonie, co stawia ŁKS w trudnej sytuacji. Zespół musi szukać alternatywnych rozwiązań w kluczowym momencie rozgrywek ligowych.

Obecnie na pozycji atakującej w ŁKS Commercecon najczęściej występuje kanadyjska przyjmująca Thana Fayad, adaptując się do nowej roli. Łódzki klub, po 16 rozegranych meczach w trwających rozgrywkach, zajmuje piąte miejsce w tabeli ekstraklasy. W nadchodzącą niedzielę wicemistrzynie Polski zmierzą się na wyjeździe z czwartym BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała, co będzie kolejnym ważnym testem.

