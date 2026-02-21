Narciarstwo dowolne: Amerykanie po raz kolejny najlepsi w skokach akrobatycznych. Kto tym razem zaskoczył, a kto zawiódł?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-02-21 13:19

W Livigno Amerykanie ponownie zdobyli złoty medal olimpijski w narciarstwie dowolnym w skokach akrobatycznych drużyn mieszanych, powtarzając sukces z Pekinu. Zwycięstwo umocniło ich pozycję liderów w tej dyscyplinie, ale rywalizacja była pełna niespodzianek. Poznaj szczegóły walki o podium w konkurencji narciarstwo dowolne w skokach akrobatycznych drużyn mieszanych oraz dowiedz się, które zespoły stanęły na podium, a które nie sprostały oczekiwaniom.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Narciarz w czarno-czerwonym stroju, z nartami i kijkami, wykonuje skok w powietrzu, widoczny od pasa w górę w prawej części kadru. Ma na sobie czarny kask, żółto-pomarańczowe gogle, czarne spodnie i czerwoną kurtkę z biało-niebiesko-żółto-czarnym logo. Narty są biało-czarno-zielone, a jeden kij narciarski, głównie czarny z czerwonym elementem, jest trzymany w lewej ręce. Na tle jasnoniebieskiego nieba, w prawym dolnym rogu, widoczny jest fragment ośnieżonego stoku, a wokół narciarza unosi się drobny śnieżny pył.

Amerykańska dominacja w skokach akrobatycznych

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych ponownie udowodniła swoją siłę, zdobywając złoty medal olimpijski w konkurencji skoków akrobatycznych drużyn mieszanych. Ich triumf w Livigno jest kontynuacją sukcesów z poprzednich lat, potwierdzając pozycję lidera w narciarstwie dowolnym. Amerykanie są aktualnymi mistrzami świata z 2025 roku, co dodatkowo podkreśla ich konsekwentne dążenie do doskonałości. Triumfowali z imponującym rezultatem 325,35 punktów.

Drugie miejsce i srebrny medal wywalczyli Szwajcarzy, uzyskując notę 296,91. Ich występ był solidny i zapewnił im miejsce na podium, będąc jednocześnie brązowymi medalistami Mistrzostw Świata. Konkurencja skoków akrobatycznych drużyn mieszanych debiutowała w programie olimpijskim w 2022 roku podczas igrzysk w Pekinie. Od tamtej pory wzbudza duże zainteresowanie, łącząc dynamikę i precyzję sportowców.

Pech Chińczyków i brak Ukraińców w finale?

Na trzecim miejscu, z brązowym medalem, uplasowali się Chińczycy, którzy są wicemistrzami z igrzysk w Pekinie. Mieli oni realną szansę na osiągnięcie wyższej lokaty podczas zawodów w Livigno. Niestety, ich plany pokrzyżował pechowy upadek ostatniego z reprezentantów przy lądowaniu po skoku. Ten błąd znacząco zaniżył końcowy wynik ich zespołu, który ostatecznie wyniósł 279,68 punktów.

Zaskoczeniem dla wielu obserwatorów było to, że do ścisłego finału nie awansowali Ukraińcy. Reprezentacja Ukrainy to aktualni wicemistrzowie świata, co świadczy o ich wysokim potencjale i doświadczeniu na arenie międzynarodowej. Mimo tego nie udało im się przejść przez eliminacje w Livigno. W tegorocznych zawodach startowało tylko siedem drużyn, co podkreśla elitarny charakter rywalizacji.

