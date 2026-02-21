Narciarstwo dowolne: Amerykanie po raz kolejny najlepsi w skokach akrobatycznych. Kto tym razem zaskoczył, a kto zawiódł?

Amerykańska dominacja w skokach akrobatycznych

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych ponownie udowodniła swoją siłę, zdobywając złoty medal olimpijski w konkurencji skoków akrobatycznych drużyn mieszanych. Ich triumf w Livigno jest kontynuacją sukcesów z poprzednich lat, potwierdzając pozycję lidera w narciarstwie dowolnym. Amerykanie są aktualnymi mistrzami świata z 2025 roku, co dodatkowo podkreśla ich konsekwentne dążenie do doskonałości. Triumfowali z imponującym rezultatem 325,35 punktów.

Drugie miejsce i srebrny medal wywalczyli Szwajcarzy, uzyskując notę 296,91. Ich występ był solidny i zapewnił im miejsce na podium, będąc jednocześnie brązowymi medalistami Mistrzostw Świata. Konkurencja skoków akrobatycznych drużyn mieszanych debiutowała w programie olimpijskim w 2022 roku podczas igrzysk w Pekinie. Od tamtej pory wzbudza duże zainteresowanie, łącząc dynamikę i precyzję sportowców.

Pech Chińczyków i brak Ukraińców w finale?

Na trzecim miejscu, z brązowym medalem, uplasowali się Chińczycy, którzy są wicemistrzami z igrzysk w Pekinie. Mieli oni realną szansę na osiągnięcie wyższej lokaty podczas zawodów w Livigno. Niestety, ich plany pokrzyżował pechowy upadek ostatniego z reprezentantów przy lądowaniu po skoku. Ten błąd znacząco zaniżył końcowy wynik ich zespołu, który ostatecznie wyniósł 279,68 punktów.

Zaskoczeniem dla wielu obserwatorów było to, że do ścisłego finału nie awansowali Ukraińcy. Reprezentacja Ukrainy to aktualni wicemistrzowie świata, co świadczy o ich wysokim potencjale i doświadczeniu na arenie międzynarodowej. Mimo tego nie udało im się przejść przez eliminacje w Livigno. W tegorocznych zawodach startowało tylko siedem drużyn, co podkreśla elitarny charakter rywalizacji.

