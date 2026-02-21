Johannes Hoesflot Klaebo z kolejnym złotem w biegach narciarskich. Czy Norweg pobił rekord wszech czasów?

Johannes Hoesflot Klaebo mistrzem na 50 km

Norweski biegacz narciarski Johannes Hoesflot Klaebo wywalczył swój jedenasty złoty medal igrzysk olimpijskich. Triumf odniósł w sobotę, zwyciężając na dystansie 50 km w Tesero. Było to jego szóste złoto zdobyte podczas igrzysk Mediolan-Cortina. Polak Dominik Bury uplasował się na dwunastej pozycji, osiągając bardzo dobry wynik w tych zawodach.

Po wcześniejszym zwycięstwie w sztafecie Klaebo został pierwszym sportowcem w historii, który zdobył dziewięć złotych krążków zimowych igrzysk. Tym samym poprawił osiągnięcie Erica Heidena, amerykańskiego panczenisty. Heiden w 1980 roku w Lake Placid jako pierwszy zdobył pięć złotych medali na jednych zimowych igrzyskach, co było dotychczasowym rekordem.

Jak Klaebo budował swoją olimpijską potęgę?

Swoje trzy pierwsze złote medale olimpijskie Johannes Hoesflot Klaebo zdobył osiem lat temu w Pjongczangu. Do kolekcji dołożył kolejne dwa złota podczas igrzysk w Pekinie w 2022 roku. Tam też wywalczył po jednym srebrnym i brązowym medalu, pokazując swoją wszechstronność w biegach narciarskich.

Na dystansie 50 km w Tesero podium było zdominowane przez Norwegów. Drugie miejsce zajął Martin Loewstroem Nyenget, a trzecie inny reprezentant Norwegii Emil Iversen. Dominik Bury z Polski ukończył zmagania na świetnym dwunastym miejscu, potwierdzając swoje wysokie umiejętności.

