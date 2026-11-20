Bill Kaulitz przyszedł na świat 1 września 1989 roku w Lipsku i jest on o 10 minut młodszy od swojego brata bliźniaka, Toma. Świat usłyszał o braciach Kulitz na początku lat 2000, kiedy wraz z Gustavem Schäferem i Georgiem Listingiem w niemieckim Magdeburgu powstała formacja Tokio Hotel. Gdy w 2005 roku na rynku ukazał się ich pierwszy singiel zatytułowany "Durch den Monsun" świat oszalał na punkcie przebojowych nastolatków. Kolejny singiel, który był zarazem nazwą ich debiutanckiego albumu "Schrei" przez długie miesiące królował na listach przebojów w całej Europie, także w Polsce. Nastolatki na całym świecie mdlały na widok przystojnych bliźniaków, ich debiutancki album sprzedał się w nakładzie około 1,5 miliona egzemplarzy, a grupa zagrała setki koncertów.

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Tokio Hotel po latach. Tom, Bill, Georg i Gustav byli idolami nastolatków na całym świecie. Nie uwierzysz, jak wyglądają dzisiaj!

Bill Kaulitz z Tokio Hotel bardzo się zmienił. Na nowych zdjęciach nie przypomina dawnego siebie

Bill Kulitz na początku swojej kariery znany był ze swojego charakterystycznego i wyrazistego wizerunku. Na początku lat 2000. wyróżniał się androgynicznym stylem, wyrazistym, mrocznym makijażem i ekstrawaganckimi fryzurami. Zapewne wielu zdążyło już zapomnieć o bliźniakach i ich wielkich przebojach, jednak zespół, którego lata świetności przypadały na początek nowego milenium, nigdy nie zawiesił działalności i nadal aktywnie nagrywa i koncertuje. Wokalista Tokio Hotel w 2016 roku pod pseudonimem Billy wydał solowy album "I'm Not OK". Wraz z bratem był także jurorem niemieckiej wersji programu "The Voice of Germany". Dziś Bill Kulitz ma 36 lat i bardzo zmienił swój wizerunek. Czarne, sterczące włosy zastąpił, długimi blond puklami. Nadal wyraża swoją barwną naturę poprzez ekstrawaganckie stroje i dodatki i nieustannie wzbudza ogromne zainteresowanie mediów.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak dziś wygląda Bill Kaulitz, wokalista kultowej formacji Tokio Hotel.