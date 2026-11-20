To już ostatnie dni BreakfastWeek! Jeśli od dawna planujesz śniadanie na mieście, nie odkładaj tego na później – festiwal trwa tylko do 25 listopada. Niezależnie od tego, czy dzień zaczynasz od chrupiącego pieczywa i jajek, puszystych pankejków z konfiturą czy aromatycznej kawy, czekają na Ciebie wyjątkowe śniadaniowe adresy i smaki, dla których warto wcześniej wstać. To ostatni moment, by zamienić zwykły poranek w kulinarną przyjemność. Nie zwlekaj – rezerwuj swój stolik na BreakfastWeek.pl !

Irenka (Warszawa)

Stolica kocha niespieszne poranki, które płynnie przechodzą w dalszą część dnia. Przy Redutowej 48 działa Irenka – nowe, swobodne miejsce na mapie Woli, łączące dopracowaną kuchnię z domową atmosferą. Festiwalowa propozycja to popisowa gra kontrastów. Wielbicieli wytrawnych poranków zachwyci grillowana chałka z puszystą jajecznicą truflową, crème fraîche, parmigiano reggiano i chrupiącym bekonem. Z kolei miłośnicy słodkich smaków rozkochają się w toście francuskim na maślanej brioszce z kremem matcha, owocami leśnymi i prażonymi orzechami. Irenka to dobry wybór dla tych, którzy od śniadania oczekują niebanalnego smaku, odrobiny dekadencji i wyśmienitej kawy w swobodnej atmosferze.

Radiova Bistro& Cafe (Kraków)

Jesienne poranki w Małopolsce pachną dymem, leśnymi grzybami i świeżo pieczonym chlebem. Podczas tegorocznej edycji BreakfastWeek Chefowie Radiovej udowadniają, że certyfikowane skarby regionu – na czele z dymioną suską sechlońską ChOG oraz wędzonym podhalańskim bundzem – potrafią stworzyć śniadanie godne najlepszych restauracji. W festiwalowej propozycji główną rolę odgrywa złocisty, chrupiący gofr z tartych ziemniaków – współczesne nawiązanie do tradycyjnych góralskich gruli. Stanowi on bazę dla maślanych kurek z małopolskich lasów, aksamitnego jajka poché oraz przełamującej słone nuty konfitury z żurawiny.„To menu w przemyślany sposób łączy góralską sytość z wyrafinowaniem krakowskiej gastronomii – udowadniając, że tradycyjne, regionalne składniki zyskują we współczesnych formach restauracyjną lekkość”– mówią właściciele.Skusisz się na podróż śladami smaków Karpat i krakowskich tradycji piekarniczych?

Café Freska (Bastion Sakwowy Wrocław)

Poranek we Wrocławiu może mieć smak włoskiegodolce vita. Zlokalizowanaw zrewitalizowanym, neorenesansowym Bastionie Sakwowym Café Freska serwuje brunche pod imponującą kolumnadą, łącząc swobodną atmosferę z elegancką oprawą. Podczas BreakfastWeek Chefowa Andżelika Ożarowska zaprasza na festiwal smaków, w którym europejskie inspiracje spotykają się z lokalnymi, sezonowymi produktami. Wytrawna propozycja śniadania to aromatyczny chlebek dyniowy na aksamitnym musie z dyni, podany z szynką prosciutto cotto, marynowaną dynią, domowym labnehem oraz konfitowanym żółtkiem. Z kolei na miłośników słodkich poranków czeka kasza manna w nostalgicznej odsłonie – przygotowana na maśle i żółtkach, z konfiturą z trzech odmian śliwek, aromatycznym sosem pumpkin spice i chrupiącą bezą. Skusisz się?

VANA (Gdańsk)

Śniadania w restauracji VANA zyskują mocno kosmopolityczny, światowy charakter. Tutejsza karta wykracza daleko poza klasyczne kanapki, czerpiąc z najnowszych międzynarodowych trendów. Wielbiciele wyrazistych dań docenią maślany chleb shokupan ze słodko-pikantną szarpaną wieprzowiną, rozpływającym się cheddarem, jajkiem i sosem sriracha mayo. Z kolei na miłośników słodkich startów czekają puszyste pancakes serwowane z kremowym masłem orzechowym, owocami i karmelizowanym bananem. Obłęd!

Jesień smakuje lepiej przy stole z RestaurantWeek® – nie przegap ostatnich dni Festiwalu !

Równolegle z BreakfastWeek trwają ostatnie dni RestaurantWeek®, który jest świetnym pretekstem, by ruszyć w miasto, odkrywać nowe miejsca, sezonowe smaki i popisowe dania przygotowane specjalnie na Festiwal. Tylko do 25 listopada na Gości czekają autorskie, 3-daniowe menu w topowych restauracjach w całej Polsce oraz festiwalowy prezent. Ceny zaczynają się od 69,99 zł za osobę (+ opłata rezerwacyjna 12,99 zł/Gość; min. rezerwacja 2 Gości), a do rezerwacji można dodać butelkę Coca-Cola Zero Cukru jako prezent. To ostatnie dni, by zaprosić Bliskich na wspólny posiłek, odkryć nowe adresy i celebrować jesienny czas przy stole. Nie zwlekaj – rezerwacje trwają na RestaurantWeek.pl !

Termin Festiwalu:7 października - 25 listopada