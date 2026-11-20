Allegro Pay oferuje zakupy w modelu „kup teraz, zapłać później” (BNPL) oraz elastyczne finansowanie ratalne. Pozwala bezpiecznie odroczyć płatność o 30 dni lub rozłożyć ją na wygodne raty (dla transakcji od 200 zł). Rozwiązanie to ułatwia zarządzanie domowym budżetem i pozwala finansować zarówno codzienne, jak i większe wydatki. Z usługi korzysta już ponad 2 miliony użytkowników.

To ważne udogodnienie dla branży eventowej – bilety na popularne koncerty czy wydarzenia sportowe wyprzedają się w mgnieniu oka, a elastyczne płatności pozwalają fanom natychmiast zabezpieczyć wejściówki bez obciążania bieżącego budżetu. Dla eBilet wdrożenie Allegro Pay to kolejny krok w rozwoju oferty płatniczej i pogłębianiu synergii z Grupą Allegro. Do dostępnych już metod płatności dołącza rozwiązanie znane klientom Allegro, dając im większy wybór i elastyczność przy zakupie biletów.

Wdrożenie na eBilet to także przełomowy moment w rozwoju Allegro Pay – usługa po raz pierwszy staje się bezpośrednią metodą płatności w zewnętrznym serwisie, dołączając do rozwiązań takich jak Klarna, PayPo, BLIK, Apple Pay, Google Pay czy kart płatniczych. Dotychczas korzystanie z Allegro Pay poza platformą było możliwe wyłącznie za pośrednictwem karty stworzonej we współpracy z Visa.

Wejście Allegro Pay na eBilet to pierwszy krok w stronę wyjścia z naszymi usługami finansowymi poza Allegro. Wiemy, jak dużym zaufaniem cieszy się Allegro Pay – to rozwiązanie doceniane przez kupujących za intuicyjność, elastyczność i najwyższą wygodę. Chcemy przenieść ten standard szerzej, tak by płatności z Allegro Pay były powszechnie dostępne podczas zakupów w sieci.

Marcin Kuśmierz, prezes Allegro

Jak działa Allegro Pay na eBilet

W pierwszej fazie wdrożenia z usługi Allegro Pay skorzystają klienci logujący się w serwisie eBilet za pomocą swojego konta Allegro. Usługa będzie działała na tych samych warunkach co na platformie Allegro, umożliwiając bezkosztowe odroczenie płatności o 30 dni lub rozłożenie płatności na dwie raty 0% dla użytkowników z aktywnym Allegro Smart! (RRSO 0%).

Obecność eBilet w Grupie Allegro pozwala nam coraz lepiej łączyć rozwiązania obu marek. Logowanie do eBilet za pomocą konta Allegro jest już dobrze znane naszym klientom – korzystali z niego przy okazji dziesiątek przedsprzedaży przygotowanych dla użytkowników Allegro. Teraz robimy kolejny krok i wykorzystujemy to połączenie również w płatnościach. Allegro Pay daje klientom większą swobodę w sposobie finansowania zakupu biletów, a dla nas jest kolejnym przykładem realnej współpracy w ramach Grupy Allegro.

Bartosz Troński, prezes eBilet

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