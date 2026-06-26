82-letni Andrzej Rosiewicz zatańczy w Polsacie. Co na to widzowie? "Przesada" vs "Szacun"

To już oficjalne: Andrzej Rosiewicz zostanie najstarszym uczestnikiem polskiej wersji "Tańca z Gwiazdami" w historii. 82-letni artysta, którego pokolenia Polaków znają z przebojów "Chłopcy radarowcy", "Czterdzieści lat minęło" czy "Najwięcej witaminy", odwiedził przy okazji tego ogłoszenia studio programu "halo tu polsat". Natychmiast w sieci rozpoczęła się dyskusja: czy to na pewno dobry pomysł? Oto najciekawsze komentarze fanów.

Andrzej Rosiewicz powalczy o Kryształową Kulę. To rekordzista polskiej wersji programu

Piosenkarz z kilkoma dekadami doświadczenia estradowego jest trzecim uczestnikiem jesiennej edycji "Dancing with the Stars", jeśli chodzi o gwiazdy oficjalnie potwierdzone przez Telewizję Polsat. Andrzej Rosiewicz nie ukrywa swojej ekscytacji nowym wyzwaniem. Z pewnością skierowane na niego będą oczy całej Polski, ponieważ nie tylko ustanawia on nowy rekord wieku w programie, ale też przebija ten dotychczasowy o ponad dekadę.

Widzowie "Tańca z Gwiazdami" podzieleni. Produkcja przesadziła z zaproszeniem?

Po oficjalnym potwierdzeniu wiadomości, która już od kilku dni krążyła w polskim Internecie, nie zabrakło skrajnie różnych opinii telewidzów. Na oficjalnych profilach programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zaroiło się od rozmaitych komentarzy. Część fanów wyraża swój podziw dla energii i optymizmu 82-latka, których mogłyby mu pozazdrościć o wiele młodsze osoby. Nie każdy jednak podziela zdanie, że parkiet w telewizji powinien być miejscem dla celebrytów w każdym wieku. Niektórzy wprost obawiają się, że udział seniora w wyczerpującym programie może mieć negatywne skutki dla jego stanu zdrowia. Pojawiły się też komentarze przypominające jego kontrowersyjne wypowiedzi polityczne i światopoglądowe. Jak czytamy na facebookowym i instagramowym profilu Polsatu:

"Z całym szacunkiem, ale chyba to lekka przesada" "Szacun, że Pan Andrzej mimo wieku i ewentualnych ograniczeń zdecydował się na udział w programie, ludzie są okropni" "Gruba przesada moim zdaniem" "Może dzięki udziałowi w programie bardziej otworzy się na artystyczną społeczność" "Podziwiam za odwagę" "Trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny" "82 lata - szacun!" "Te treningi taneczne są jakoś potwierdzone przez lekarzy?" "I to jest prawdziwa legenda" "Program nigdy nie miał ograniczeń wiekowych. Jeśli Pan Andrzej chce sobie potańczyć, to niech tańczy"

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"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" 2026 - uczestnicy

Aktualnie potwierdzonymi gwiazdami nadchodzącej, 32. edycji programu, są:

Helena Englert

Mandaryna

Andrzej Rosiewicz

Według nieoficjalnych doniesień trwają jeszcze negocjacje z wieloma innymi osobami, które miałyby powalczyć o Kryształową Kulę. Jak dowiedział się "Super Express", w "Tańcu z Gwiazdami" wystąpi światowej sławy zawodniczka MMA - Joanna Jędrzejczyk. Plotki głoszą też, że możliwymi uczestnikami są aktorka Izabela Kuna, podcaster Żurnalista czy piosenkarz Kuba Szmajkowski.

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