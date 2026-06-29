80-letnia Maryla Rodowicz zachwyca się 21-letnią Roxie Węgiel. Ich stylizacje zrobiły furorę! Tylko spójrzcie, jak się ubrały

Maryla Rodowicz komplementuje Roksanę Węgiel

Maryla Rodowicz zamieściła na Instagramie fotografię z Roksaną Węgiel. Pod zdjęciem artystka nie kryła zachwytu nad młodą piosenkarką.

Uroda, talent, wdzięk, matko, ja w jej wieku byłam zielona. Nie no, uroda, talent był, ale ta branża muzyczna była kompletnie niezorganizowana, a Roxie zaczęła działać w wieku nastoletnim.

W dalszej części wpisu piosenkarka wyraziła nadzieję na kolejne sukcesy 21-latki.

I bardzo dobrze, życzę jej samych sukcesow, bo na nie zasługuje. Amen.

Rodowicz jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Znana ze swojej bezpośredniości gwiazda często dzieli się z internautami przemyśleniami na temat mody, zdrowia, a także innych osób z branży. Jej szczere wyznania niezmiennie przyciągają uwagę.

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Roxie Węgiel odpowiada na wpis Maryli Rodowicz

Na odpowiedź Roksany Węgiel nie trzeba było długo czekać. Młoda piosenkarka natychmiast zareagowała na słowa legendy.

Kocham!!! Dziękuję, jesteś wspaniała!

Do wymiany zdań dołączył również Kevin Mglej, mąż Roxie Węgiel.

Jesteś kochana!

Użytkownicy Instagrama zasypali post mnóstwem pozytywnych komentarzy. Fani nie szczędzili komplementów obu artystkom.

"Taki komplement od IKONY!!!!", "Maryla nie ma sobie równych. Jesteś świetna", "Piękne słowa o naszym narodowym diamencie", "Dwie damy", "Dwie Królowe polskiej sceny muzycznej", "Pięknie wyglądacie" - czytamy.

Szczególną uwagę internautów przykuły stroje obu artystek, w których wystąpiły na koncercie w Tychach. Maryla Rodowicz postawiła na poszarpaną spódniczkę, wzorzystą koszulkę i długie trampki. Z kolei Roxie Węgiel zaprezentowała się w niebieskim bikini, na które założyła luźne spodnie, celowo odsłaniając dół stroju kąpielowego.

"Pani Marylo, jesteś cudowną artystką i piekna kreacja", "Błagam, powie ktoś, co za buty ma na sobie Maryla? Pewnie mnie nie stać, ale są obłędne", "W taki upał, to się tam noga gotuje" - dyskutowali fani Rodowicz.

Ekstrawaganckie stylizacje Maryli Rodowicz często są powodem gorących dyskusji, zwłaszcza ze względu na wiek artystki. Mimo to gwiazda nie daje za wygraną i konsekwentnie nosi to, co sprawia jej przyjemność.

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