Maryla Rodowicz w opuszczonych spodniach? 80-letnia gwiazda reaguje na krytykę fanów

Słynna wokalistka od ponad sześciu dekad udowadnia, że na estradzie czuje się doskonale, a jej znakiem rozpoznawczym stały się niezwykle odważne kreacje. Metryka nie stanowi dla 81-letniej piosenkarki żadnej bariery, dlatego nadal regularnie podróżuje po kraju z występami. W ostatnim czasie obserwatorzy zarzucili jednak artystce przekroczenie pewnych modowych granic. Jakie wydarzenie wywołało te gorące dyskusje?

Różowa spódniczka Maryli Rodowicz na koncercie TVP

Całe zamieszanie miało swój początek podczas muzycznego wydarzenia organizowanego 20 czerwca w Bielsku-Białej pod szyldem „Lato z Radiem i Telewizją Polską”. 81-letnia Maryla Rodowicz zaprezentowała się zgromadzonej publiczności w niezwykle jaskrawej, różowej stylizacji, która wyraźnie odsłaniała jej kończyny dolne. Choć widzowie bawili się znakomicie pod sceną, to wirtualna przestrzeń zapłonęła od dyskusji. Pewna grupa internautów stwierdziła z niesmakiem, że wokalistka nie powinna zakładać tak krótkich ubrań z uwagi na swój podeszły wiek.

Prawdziwy wysyp negatywnych opinii pojawił się po zamieszczeniu fotografii artystki na oficjalnym instagramowym koncie porannego pasma „Pytanie na śniadanie”. Gwiazda zaprezentowała się tam z całkowicie odsłoniętymi nogami, które w dolnej części przyozdobiono nietypowymi, dżinsowymi getrami. Całość sprawiała wizualne wrażenie, jakby piosenkarka miała na sobie spodnie zsunięte aż do kostek. Oburzeni sympatycy nie pozostawili na wizerunku Maryli Rodowicz przysłowiowej suchej nitki, publikując w komentarzach bardzo kąśliwe uwagi.

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Fani kpią ze stroju 81-letniej Maryli Rodowicz

W pierwszej sekundzie myślałam że jej spodnie spadły. Ja myślałam że spodnie spadły. Wygląda jakby gacie jej spadły. Maryla siedzi na klozecie? Myślałam, że Pani Maryla ściągnęła dżinsy. Gatki spadły

Po fali internetowych ataków słynna piosenkarka postanowiła osobiście zabrać głos. Odbiera ona bowiem tego rodzaju opinie jako jawne narzucanie twardych barier wobec dojrzałych obywatelek. W rozmowie udzielonej dziennikarzom dziennika „Fakt” odniosła się wprost do gigantycznej krytyki swojego ubioru.

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Maryla Rodowicz odpowiada na hejt i apeluje do kobiet

To jest dyskryminacja kobiet w pewnym wieku. Czemu ktoś ma decydować, ile centymetrów ma mieć spódniczka kobiety w moim wieku? To, że moje spódniczki nie mieszczą się w standardach wyobrażeń komentujących, to jest sprawa tych osób, którym to się nie podoba.

Ponadto doświadczona piosenkarka skierowała w mediach niezwykle dosadne przesłanie w stronę innych pań. Zachęciła je tym samym do bezwzględnego porzucenia strachu przed krzywdzącą oceną społeczeństwa i wykazywania się na co dzień dużo większą dozą osobistej odwagi.

Kobiety, wzywam was do zbuntowania się przeciwko takim ocenom. Bądźmy sobą, nawet jeżeli to się nie podoba sąsiadce z bloku. Zobacz też: Wrócą z wakacji i wystąpią w "Tańcu z Gwiazdami"? Polski wokalista związał się z przystojnym tancerzem

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Maryla Rodowicz szuka aktorki. "Musi być ładna i ładnie śpiewać"