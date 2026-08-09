64-letni Cezary Pazura zachwyca muskulaturą! Taka rzeźba sama się nie zrobi!

Role Cezarego Pazury przeszły do historii kina

Wielu uważa go za absolutną ikonę krajowej kinematografii. Gwiazdor współpracował z tak wybitnymi reżyserami jak Andrzej Wajda, Juliusz Machulski, Krzysztof Kieślowski czy Władysław Pasikowski. Na przestrzeni lat wykreował niezapomniane postaci w produkcjach takich jak „Sztos", „Kiler", „Ajlawju", „Chłopaki nie płaczą", „Szczęśliwego Nowego Jorku" czy też „Kariera Nikosia Dyzmy". Warto przypomnieć, że jego świetny występ w obrazie „Psy 2. Ostatnia Krew" przyniósł mu prestiżowe wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Filmów w Valenciennes.

Cezary Pazura obchodził niedawno swoje 64. urodziny, co absolutnie nie przeszkadza mu w utrzymywaniu wręcz fenomenalnej kondycji. Artysta systematycznie dba o swoją aktywność fizyczną, dzięki czemu mógłby spokojnie zawstydzić niejednego młodszego kolegę z branży filmowej. Spektakularne efekty tej ciężkiej pracy chętnie prezentuje na swoich profilach w mediach społecznościowych, gdzie regularnie pojawiają się nagrania oraz fotografie z rozmaitych podróży i sal ćwiczeń.

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Edyta i Cezary Pazura trenują nawet na wakacjach w Chinach

Znakomity wygląd to zasługa niezwykle rygorystycznego podejścia do sportu. W wywiadzie gwiazdor zdradził, że pojawia się na siłowni trzykrotnie w ciągu tygodnia, a same ćwiczenia zajmują mu za każdym razem godzinę i piętnaście minut. Trzeba oczywiście pamiętać, że do tego czasu aktor musi jeszcze doliczyć obowiązkowe rozciąganie oraz odpowiednią rozgrzewkę.

Mam o tyle szczęście, że nie muszę stosować żadnej diety, bo moja rodzina to rodzina chudzielców, także ile bym nie zjadł, zawsze wszystko spalę - powiedział w rozmowie z dziennikarzami portalu plotek.pl.

Podczas morderczych sesji treningowych bardzo często towarzyszy mu jego 38-letnia żona, Edyta Pazura. Małżeństwo nie odpuszcza dbania o sylwetkę nawet podczas zagranicznych wojaży. Obecnie słynna para przebywa na wycieczce w Chinach, skąd artysta postanowił opublikować na Instagramie kolejne zdjęcie prosto z miejscowej siłowni.

Nie specjalnie mamy kiedy i gdzie ćwiczyć… ale i tak się staramy. "Kwardym trza być, a nie miętkim, Kiler" - napisał Pazura.

Udostępniony przez niego kadr wywołał ogromne poruszenie w internecie. Fotografia, na której bez skrępowania odsłania mocno zarysowane mięśnie brzucha, sprawiła, że obserwatorzy masowo zasypali go niezwykle pozytywnymi komentarzami. Fani wprost nie mogą wyjść z podziwu dla jego żelaznej dyscypliny i doskonałej formy.

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Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Kilerze". Kto Kogo grał Cezary Pazura? Kim był Wąski? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś prostego. Jerzy Hiler grany był przez: Jerzego Stuhra Cezarego Pazurę Jana Englerta Następne pytanie