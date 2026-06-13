Edyta i Cezary Pazurowie rozbijają bank. Zarabiają miliony złotych za kontrakty reklamowe

Marki walczą o współpracę z Cezarym i Edytą Pazurami

Cezary Pazura należy do grona najbardziej rozpoznawalnych i pożądanych przez firmy aktorów w Polsce. Gwiazdor chętnie dzieli się w mediach społecznościowych efektami swoich licznych współprac reklamowych. Na swoim profilu promuje m.in. znany catering dietetyczny, obozy językowe dla młodzieży, klocki oraz nowoczesne systemy inteligentnego domu. Za pojedynczy wpis na Instagramie znane osoby mogą zainkasować od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jego żona również aktywnie działa w sieci, polecając internautom chociażby wybrane zapachy perfum. Para zaangażowała się także w istotną społecznie kampanię edukacyjną pod hasłem „Szkło Must Go On”, która promuje zasady prawidłowej segregacji szklanych odpadów.

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Lukratywne kampanie zasilają konto Cezarego Pazury

Współprace na Instagramie to jednak tylko ułamek potężnych dochodów Cezarego Pazury, który w tym roku podpisał wyjątkowo dochodowe umowy. Gwiazdor został ambasadorem dużego banku oraz znanej sieci sklepów ze sprzętem elektronicznym. To właśnie te dwa kluczowe kontrakty mogły wzbogacić portfel aktora o kwotę przekraczającą milion złotych.

Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Kilerze". Kto Kogo grał Cezary Pazura? Kim był Wąski? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś prostego. Jerzy Hiler grany był przez: Jerzego Stuhra Cezarego Pazurę Jana Englerta Następne pytanie

Warto zaznaczyć, że działalność komedianta jest niezwykle szeroka. Aktor wystąpił w wiosennej kampanii promocyjnej Radia Zet, regularnie pojawia się na deskach teatru oraz na wielkim ekranie. Dodatkowo rozwija swój własny kanał na platformie YouTube, a także realizuje się jako producent i reżyser filmowy. Z tak zróżnicowanymi źródłami dochodu artysta zdecydowanie nie musi martwić się o finanse. Jego smykałka do interesów i umiejętność budowania marki osobistej budzi podziw w całym polskim show-biznesie.