Ewa Skibińska kusi dekoltem na polskiej gali oscarowej. Inne gwiazdy też zachwyciły

Polska noc oscarowa z Canal+

Rozdanie Oscarów to nie tylko wielkie święto w Los Angeles. Podczas 98. ceremonii wręczenia złotych statuetek polskie gwiazdy również miały okazję do zaprezentowania się na uroczystej ściance. Liczne grono znanych aktorów oraz aktorek uświetniło swoją obecnością imprezę zorganizowaną przez stację Canal+. Rodzime osobistości ekranu postawiły na nienaganną elegancję i z dumą pozowały zgromadzonym fotoreporterom.

Wśród zaproszonych na to wydarzenie gości bez wątpienia prym wiodła Ewa Skibińska, decydując się na bardzo zmysłowy i odważny ubiór. Pozostałe uczestniczki filmowej imprezy wcale jej nie ustępowały, prezentując równie intrygujące kreacje.

Ewa Skibińska w odważnej sukience na polskiej gali

Na stołecznym czerwonym dywanie 63-letnia aktorka czuła się niezwykle swobodnie i pewnie. Ewa Skibińska zaprezentowała się fotoreporterom w obcisłej, czarno-białej kreacji, której intrygujący wzór przypominał ślady po spryskaniu farbą. Gwiazda mocno wyeksponowała dekolt, skutecznie przyciągając uwagę wszystkich zgromadzonych. Choć popularna artystka bez wątpienia zdominowała wydarzenie swoim strojem, inne znane postacie polskiego show-biznesu również dołożyły wszelkich starań, aby zachwycić na ściance i pokazać się z jak najlepszej strony.

Stylizacje Olgi Bołądź, Patricii Kazadi i innych gwiazd

Na branżowej imprezie telewizyjnej dosłownie błyszczała Olga Bołądź, wybierając stylizację w całości pokrytą połyskującymi złotymi cekinami. Aktorka umiejętnie zestawiła lejące, szerokie spodnie z dość luźną górą. Taka nieoczywista kombinacja okazała się strzałem w dziesiątkę, łącząc dyskretną elegancję z wyraźnym, imprezowym blaskiem idealnym na ten wieczór.

Spore zainteresowanie wzbudziła również Patricia Kazadi, która założyła długą suknię wykonaną z weluru z niezwykle głębokim wycięciem, sięgającym aż do linii pasa. Piosenkarka i prezenterka pozowała do pamiątkowych zdjęć z dużą dawką dramatyzmu, przypominając swoim zachowaniem prawdziwą królową sceny.

Zdecydowanie skromniejszy ubiór na tę noc zaprezentowała Agnieszka Więdłocha, stawiając na klasyczną czerń. Z kolei Sandra Drzymalska wybrała ciemną kreację, która ujawniała swój spektakularny charakter dopiero w momencie, gdy aktorka stanęła plecami do zgromadzonych.

Joanna Majstrak pojawiła się na specjalnym evencie w eleganckim, białym garniturze, natomiast Katarzyna Warnke postawiła sprawdzoną klasykę, czyli ponadczasową białą koszulę połączoną z ciemnymi spodniami. Zachęcamy do obejrzenia naszej obszernej galerii zdjęć z tego wydarzenia, by samodzielnie ocenić wszystkie gwiazdorskie stylizacje!

