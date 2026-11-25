W 2026 roku Wigilia przypada w czwartek, a pierwszy i drugi dzień świąt odpowiednio w piątek i sobotę, co oznacza cztery dni odpoczynku bez konieczności wykorzystywania urlopu.

Za święto przypadające w sobotę pracownikom zatrudnionym w standardowym systemie pracy przysługuje dodatkowy dzień wolny, którego termin wyznacza pracodawca.

Odpowiednie zaplanowanie urlopu pozwala znacznie wydłużyć świąteczną przerwę – wystarczy wykorzystać kilka dni wolnego, aby odpoczywać nawet przez dziewięć lub jedenaście dni z rzędu.

Warto pamiętać, że Sylwester nie jest ustawowo wolny od pracy, natomiast Nowy Rok 2027 wypada w piątek, co sprzyja zaplanowaniu dłuższego odpoczynku aż do pierwszego weekendu stycznia.

Kiedy wypadają święta Bożego Narodzenia w 2026 roku?

W 2026 roku świąteczny odpoczynek rozpocznie się już w czwartek 24 grudnia. Od 2025 roku Wigilia jest bowiem ustawowo dniem wolnym od pracy. Następnie czekają nas dwa kolejne dni świąt:

24 grudnia, czwartek – Wigilia Bożego Narodzenia;

25 grudnia, piątek – pierwszy dzień Bożego Narodzenia;

26 grudnia, sobota – drugi dzień Bożego Narodzenia;

27 grudnia, niedziela – standardowy dzień wolny od pracy.

Oznacza to, że osoby pracujące od poniedziałku do piątku będą mogły odpoczywać przez cztery dni z rzędu bez wykorzystywania urlopu wypoczynkowego.

Co drugi dzień jest wolny od pracy

Dodatkowy dzień wolny za 26 grudnia

Warto zwrócić uwagę na sobotę 26 grudnia. Zgodnie z Kodeksem pracy święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Dlatego pracownikom zatrudnionym w standardowym systemie od poniedziałku do piątku pracodawca powinien wyznaczyć inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym. Nie oznacza to jednak, że wszyscy automatycznie otrzymają wolne w poniedziałek 28 grudnia. Termin ustala pracodawca, uwzględniając obowiązujący okres rozliczeniowy i organizację pracy. Warto więc sprawdzić firmowy grafik, ponieważ dodatkowy dzień wolny może jeszcze wydłużyć świąteczny odpoczynek.

Jak zaplanować urlop, żeby zyskać więcej wolnego?

Osoby, które chcą przedłużyć świąteczną przerwę, mogą wykorzystać kilka dni urlopu wypoczynkowego. Jednym z rozwiązań jest wzięcie wolnego od poniedziałku 21 grudnia do środy 23 grudnia. W połączeniu z Wigilią, świętami i weekendem daje to dziewięć dni odpoczynku, od 19 do 27 grudnia, przy wykorzystaniu trzech dni urlopu.

Jeszcze ciekawszą opcją jest zaplanowanie urlopu od poniedziałku 28 grudnia do czwartku 31 grudnia. W takim przypadku można zyskać aż 11 dni wolnego z rzędu, licząc od Wigilii do niedzieli 3 stycznia 2027 roku. Wystarczy wykorzystać cztery dni urlopu, ponieważ 1 stycznia 2027 roku przypada w piątek i jest ustawowo wolny od pracy.

Czy Sylwester jest dniem wolnym od pracy?

Wiele osób planuje odpoczynek aż do Nowego Roku, ale warto pamiętać, że 31 grudnia nie jest ustawowo wolny od pracy. W 2026 roku Sylwester wypada w czwartek, dlatego osoby, które chcą mieć wolne również tego dnia, muszą wykorzystać urlop lub skorzystać z innego rozwiązania przewidzianego przez pracodawcę. Dobrze wygląda natomiast początek 2027 roku. Nowy Rok przypada w piątek, a po nim następuje weekend. Osoby, które wezmą urlop między świętami, mogą więc zaplanować naprawdę długą przerwę bez konieczności wykorzystywania dużej liczby dni wolnych.

Grudzień 2026 może być dobrym momentem na dłuższy odpoczynek

Warto już wcześniej sprawdzić, jak wygląda harmonogram pracy w firmie i kiedy pracodawca planuje wyznaczyć dzień wolny za sobotnie święto. Przy standardowym miesięcznym okresie rozliczeniowym powinien on przypaść jeszcze w grudniu. To ważne szczególnie dla osób, które chcą połączyć święta z urlopem i wyjazdem. Najkorzystniejsze rozwiązanie zależy od tego, czy bardziej zależy nam na wolnym przed Wigilią, czy na przedłużeniu odpoczynku aż do początku stycznia. W obu przypadkach grudniowy kalendarz daje sporo możliwości.